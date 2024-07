La trampa de WhatsApp que no es ninguna broma: el aviso más serio de la Policía

El aviso más serio de la Policía tiene que ver con la trampa del WhatsApp que ha hecho que miles de españoles sean estafados. Esta aplicación de mensajería se ha convertido en un básico, todo el mundo debe tenerla en su teléfono. Es una forma de comunicación de forma instantánea con todo el mundo que puede ser la puerta de entrada de más de una estafa. Para poder evitarlas, nada mejor que ver el aviso más serio de los expertos en este tipo de estafas.

La moda de contactar con personas a través de esta aplicación reside en el hecho de que todo aquel que tenga tu número, puede hablar contigo. Algo que quizás te acabe sorprendiendo o se convierte en un problema. Es la puerta de entrada a un tipo de conversaciones que pueden acabar con una estafa de esas que deja la cuenta corriente temblando de miedo. Por lo que, es importante estar al día de lo que nos puede suceder, ya que todos estamos expuestos a este tipo de estafas, solo necesitamos tener un teléfono que tenga instalada la aplicación de WhatsApp para ser víctima de esta estafa.

El aviso más serio de la Policía

La Policía está siempre pendiente de todas las estafas o problemas que se generan a través de las redes sociales. Son una puerta de entrada a la vida de unas personas que dependen en gran medida de su teléfono. Para poder salir de dudas, es importante estar pendiente de unos pequeños ajustes y recomendaciones.

WhatsApp es posiblemente la aplicación de mensajería instantánea más instalada en nuestro país. Por lo que, son muchos los españoles expuestos a un tipo de estafa que puede limpiarnos la cuenta corriente. Los expertos en seguridad han lanzado un aviso y una recomendación para que no caigamos en determinadas trampas.

Con un sencillo gesto podemos acabar de una vez por todas con un riesgo que se quedará en nada y que puede acabar siendo el que nos proteja de un tipo de estafa que es muy común. Los estafadores saben muy bien cómo entrar en nuestro día a día, a través de nuestro teléfono y las formas en las que puede llegar a ser lo que marque la diferencia.

Podremos proteger nuestras finanzas y conseguir aquello que deseamos de la mejor manera posible, a través de estas recomendaciones.

No es ninguna broma la terrible trampa de WhatsApp

Un simple mensaje que nos dice que hemos entrado en un grupo donde nos ofrecen un buen trabajo desde casa. Un número extranjero que no conocemos y una propuesta que incluye grandes marcas y nombres conocidos. Son muchos los que han visto en esta manera de trabajar desde casa una forma de ganar dinero que les ha conquistado.

Son formas de conseguir un poco de dinero extra que seguro que nos hará caer en una trampa que puede ser terrible. Es importante desconfiar de forma inmediata de un grupo en el que no hay ninguno de nuestros contactos o llegar de la nada, sin tener una entrevista previa o un contacto con el trabajo.

Las ofertas laborales no caen del cielo y menos hoy en día cuando encontrar trabajo no es fácil y menos con buenos sueldos. Nadie nos dará dinero por poner me gusta en las redes sociales o añadir un comentario a un vídeo, es algo que ya de por sí resulta sencillo, por lo que nos debe hacer desconfiar de forma inmediata.

Lo que acaba pasando en que, a través de una serie de pasos, entran en nuestra cuenta corriente y no solo nos quedamos sin trabajo, sino que también perdemos gran parte de nuestro dinero. Por lo que, al final, lo que se necesita es poder estar más pendiente de ese dinero y esos grupos que no deberían nunca haber llegado a nuestro teléfono.

La Policía Nacional nos dice como evitar estas estafas. Lanza un mensaje en redes sociales que nos puede evitar más de un dolor de cabeza. Habrá llegado el momento de empezar a prepararnos para bloquear a estos estafadores. Solo debemos entrar en la configuración de nuestro WhatsApp, evitando de esta manera que nos puedan robar unos datos a través de estos grupos.

Bloquearemos la posibilidad de que alguien que no sea de nuestros contactos nos pueda poner en un grupo. Pero cuidado, eso no significa que no pueda llegar la misma estafa de forma individual. Si ves un número extranjero que no conoces, de un país extraño con el que no mantienes contacto, será mejor que empieces a sospechar, puede ser el indicador de que algo no va bien. Así podrás evitar un gran número de estafas siguiendo los consejos de la Policía Nacional y de sus redes sociales.