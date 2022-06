¿Tiene la Coca-Cola fecha de caducidad?

La Coca-Cola es en la actualidad uno de los refrescos más famosos de todo el mundo. Nació a finales del siglo XIX no como bebida, sino como jarabe para aliviar los dolores estomacales, y se vendía en las farmacias. Actualmente, según datos de la compañía, se venden 1.900 millones de bebidas ¡al día! Muchos de nosotros consumimos Coca-Cola de vez en cuando, así que es normal que nos planteemos la pregunta de si tiene fecha de caducidad.

Al igual que ocurre con el resto de refrescos carbonatados, pasados nueve meses tras la fecha de consumo preferente, la Coca-Cola pierde el gas. Por lo tanto, el sabor no va a ser el mismo, pero esto no significa que conlleve algún tipo de riesgo para la salud. Existen muchas bebidas que se pueden tomar «caducadas», y la Coca-Cola es una de ellas.

¿Qué ocurre si han pasado más de nueve meses desde la fecha de consumo preferente? Se pierde el CO2, así que las burbujas empiezan a disminuir hasta desaparecer por completo. El sabor del refresco es plano y rancio, pero aún así tampoco vamos a sufrir ningún problema de salud por beber la Coca-Cola «caducada».

Con lo que sí debemos tener cuidado es con los refrescos light porque son ricos en edulcorantes artificiales. Los edulcorantes artificiales se empiezan a descomponer químicamente con el paso del tiempo, y cuando más tiempo pase desde la fecha de caducidad, el sabor empeora.

Teniendo toda esta información en cuenta, podemos concluir que la Coca-Cola no tiene fecha de caducidad como tal. Aunque hayan pasado más de nueve meses de la fecha de consumo preferente, no vamos a enfermar por tomarla. Sin embargo, en cuanto demos el primer sorbo lo más probable es que la tiremos porque el sabor no es nada agradable.

Curiosidades de la Coca-Cola

¿Sabías que la receta original de Coca-Cola incluía el extracto de hoja de coca entre sus ingredientes? A finales del siglo XIX, el extracto de hoja de coca mezclado con vino era un tónico muy utilizado en la sociedad.

La lata de Coca-Cola se creó en los años 20, y los soldados estadounidenses popularizaron la bebida por todo el mundo durante la II Guerra Mundial.

El popular refresco llegó a España en el año 1953, y desde entonces su fama no ha hecho más que crecer. En 1985 la compañía cambió la fórmula original, pero no tuvo nada de éxito, y a los pocos de meses, regresó a la receta original.

Y, por último, cabe señalar que en Honduras hay una playa que se llama Coca-Cola.