Si eres de las personas a la que les gustaría tener más espacio en tu armario sin gastar dinero en comprar más muebles o en renovar tu ropa, y deseas sabe además saber qué prendas son las que realmente usas y cuáles podrías darles una segunda vida, seguro que te interesará a conocer el truco de la percha, una forma sencilla y eficaz de ordenar tu vestuario y hacer un consumo más responsable. Ten más espacio en tu armario ahorrándote dinero: así es el truco de la percha.

El truco de la percha para hacer espacio en el armario

Si eres de los que tienen el armario lleno de ropa que no usas, quizás te interese conocer un truco sencillo y efectivo para ordenar tu vestuario y hacer un consumo más responsable. Se trata de cambiar la orientación de las perchas cada vez que usas una prenda, y así saber cuáles son las que realmente aprovechas y cuáles podrías donar, vender o reciclar.

La idea es muy simple, tanto que ya se ha hecho viral en redes sociales donde son muchas las personas que muestran de qué modo lo han puesto en práctica. Lo que tienes que hacer es empezar a colocar todas las perchas con el gancho hacia dentro, como sueles hacer normalmente. Luego, cada vez que te pongas una prenda y la devuelvas al armario, gira la percha para que el gancho quede hacia fuera. De esta forma, al cabo de un tiempo, podrás ver claramente qué ropa has usado y cuál no.

Este sencillo truco te ayudará a tomar conciencia de tus hábitos de consumo y a evitar acumular ropa innecesaria. Te darás cuenta de que tal vez esa chaqueta que tanto te gusta y tanto dinero te costó, en realidad no te la pones nunca. Pero no solo eso, sino que además, hacer esto con las perchas te facilitará la tarea de hacer el cambio de armario cada temporada, ya que podrás deshacerte de las prendas que no has usado en todo el año. Así, podrás liberar espacio, ahorrar dinero y contribuir a una moda más sostenible y ecológica.

El truco forma parte de un nuevo concepto que tiene que ver con el uso y consumo de la ropa en nuestra sociedad actual. Se trata de la moda lenta o “slow fashion” que es un movimiento que promueve un consumo consciente y responsable de la ropa, teniendo en cuenta el impacto ambiental y social que genera su producción. Al cambiar la orientación de tus perchas, estarás dando un paso hacia una forma de vestir más coherente con tus valores y con el planeta. ¿Te animas a probarlo?.