Las temeridades al volante que Facebook comparte

Las temeridades al volante se han convertido en vídeos virales en Facebook. El ejemplo de este joven subido al coche del vehículo en medio de una autopista es uno de los más célebres.

Facebook no solo sirve para compartir vídeos graciosos, hay algunas malas practicas que son también muy comentadas. Las temeridades que hace unos años quedaban impunes se convierten en motivo de preocupación y pueden dar como resultado algunas denuncias importantes. En este caso, vemos a un joven en plena autopista subido sobre el techo de un coche. Algo que no solo puede acabar con su vida, sino también provoca distracciones que pueden dar lugar a accidentes múltiples, afectando a una de las vías de comunicación rápidas más importantes de cualquier ciudad. La gracia o la temeridad no acabó bien para el autor de esta ‘broma’.

Facebook es testigo de una gran temeridad

Este vídeo en plena hora punta en una autopista está siendo viral. En él podemos ver a un joven que ha decidido emprender una acción que puede costarle la vida. Como broma pesada o apuesta va subido al techo del vehículo sin ninguna sujeción. Solo se aguanta con sus propias manos que son las encargadas de impedir que se caiga a una abarrotada autopista.

Muchos son los conductores que no pueden hacer otra cosa que estar pendiente de tal imprudencia. No solo se pone en peligro él y sus acompañantes, podría acabar colapsando la artería principal de acceso a la ciudad. Si alguno de los curiosos se distrae con tal espectáculo puede acabar realmente mal.

Este tipo de imprudencias en todo lo que refiere a normas de circulación son de las más perseguidas por la ley. Por suerte las redes sociales son las encargadas de poner en manos de la policía este tipo de actos. Al joven y a sus acompañantes les sancionaron debidamente y este vídeo se ha convertido en un auténtico fenómeno de visualizaciones. Seguro que el protagonista puede recordar el día que quiso hacerse famoso de malas maneras.