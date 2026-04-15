Sun Tzu, estratega chino, sobre solucionar conflictos: «La mejor victoria es cuando resolvemos el problema sin enfrentamientos»

En una época marcada por los conflictos, cobra especial relevancia una frase del estratega chino Sun Tzu: «La mejor victoria es cuando resolvemos el problema sin enfrentamientos». Conocido por ser el autor de «El arte de la guerra», sostiene que la «excelencia suprema» no consiste en ganar batallas, sino en impedirlas, lo cual refleja un enfoque pragmático: la verdadera inteligencia radica en la capacidad de influir, anticipar y evitar tensiones antes de que se estallen. Aunque este pensamiento nació en la antigua China, tiene una gran influencia en la sociedad actual.

En la misma línea, estudios de psicología sobre resolución de conflictos señalan que la confrontación directa activa mecanismos emocionales de defensa, como la ansiedad, la ira o la resistencia. Desde esta perspectiva, evitar el enfrentamiento no significa evitar el problema, sino abordarlo a través del diálogo estructurado. En las últimas décadas, la mediación ha ganado protagonismo como método de resolución de conflictos. A diferencia de la confrontación directa, la mediación busca un espacio intermedio donde las partes puedan alcanzar acuerdos sin necesidad de imponerse mutuamente.

La mejor reflexión de Sun Tzu sobre cómo solucionar los conflictos

La idea más conocida atribuida a Sun Tzu es que la máxima excelencia en la estrategia consiste en vencer sin combatir. En su lógica, el conflicto es síntoma de una mala anticipación, razón por la cual el mejor estratega es aquel que ve la forma del conflicto antes de que el conflicto exista.

Otro elemento central del pensamiento de Sun Tzu es la información. En su visión, la victoria depende en gran medida de cuánto se conoce del adversario, del entorno y de uno mismo.Así, el conocimiento es una herramienta de pacificación estratégica y el objetivo del estratega no es derrotar al enemigo en combate, sino influir en la situación de tal manera que el enemigo no tenga razones, recursos o voluntad para combatir. Finalmente, el estratega chino insiste en la importancia de la flexibilidad; las situaciones no son fijas, y las estrategias tampoco deben serlo.

La reinterpretación moderna del pensamiento de Sun Tzu no se limita a evitar los conflictos, sino a transformarlo en cooperación estratégica. Sin embargo, en algunos casos, la confrontación es necesaria para establecer límites. La clave está en la forma en que se aborda: con estrategia, inteligencia emocional y visión a largo plazo.

Las frases más destacadas del estratega chino