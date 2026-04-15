Sun Tzu, estratega chino, sobre solucionar conflictos: «La mejor victoria es cuando resolvemos el problema sin enfrentamientos»
En una época marcada por los conflictos, cobra especial relevancia una frase del estratega chino Sun Tzu: «La mejor victoria es cuando resolvemos el problema sin enfrentamientos». Conocido por ser el autor de «El arte de la guerra», sostiene que la «excelencia suprema» no consiste en ganar batallas, sino en impedirlas, lo cual refleja un enfoque pragmático: la verdadera inteligencia radica en la capacidad de influir, anticipar y evitar tensiones antes de que se estallen. Aunque este pensamiento nació en la antigua China, tiene una gran influencia en la sociedad actual.
En la misma línea, estudios de psicología sobre resolución de conflictos señalan que la confrontación directa activa mecanismos emocionales de defensa, como la ansiedad, la ira o la resistencia. Desde esta perspectiva, evitar el enfrentamiento no significa evitar el problema, sino abordarlo a través del diálogo estructurado. En las últimas décadas, la mediación ha ganado protagonismo como método de resolución de conflictos. A diferencia de la confrontación directa, la mediación busca un espacio intermedio donde las partes puedan alcanzar acuerdos sin necesidad de imponerse mutuamente.
La mejor reflexión de Sun Tzu sobre cómo solucionar los conflictos
La idea más conocida atribuida a Sun Tzu es que la máxima excelencia en la estrategia consiste en vencer sin combatir. En su lógica, el conflicto es síntoma de una mala anticipación, razón por la cual el mejor estratega es aquel que ve la forma del conflicto antes de que el conflicto exista.
Otro elemento central del pensamiento de Sun Tzu es la información. En su visión, la victoria depende en gran medida de cuánto se conoce del adversario, del entorno y de uno mismo.Así, el conocimiento es una herramienta de pacificación estratégica y el objetivo del estratega no es derrotar al enemigo en combate, sino influir en la situación de tal manera que el enemigo no tenga razones, recursos o voluntad para combatir. Finalmente, el estratega chino insiste en la importancia de la flexibilidad; las situaciones no son fijas, y las estrategias tampoco deben serlo.
La reinterpretación moderna del pensamiento de Sun Tzu no se limita a evitar los conflictos, sino a transformarlo en cooperación estratégica. Sin embargo, en algunos casos, la confrontación es necesaria para establecer límites. La clave está en la forma en que se aborda: con estrategia, inteligencia emocional y visión a largo plazo.
Las frases más destacadas del estratega chino
- «Lo supremo en el arte de la guerra consiste en someter al enemigo sin darle batalla»
- «El arte de la guerra se basa en el engaño»
- «Cada batalla es ganada o perdida antes de que se haya luchado»
- «La excelencia suprema consiste en romper la resistencia del enemigo sin luchar»
- «El que llega primero al campo de batalla espera fresco la llegada del enemigo para combatir»
- «Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no debes temer el resultado de cientos de batallas»
- «Ganará quien sabe cuándo luchar y cuándo no luchar»
- «Lo que los antiguos llamaban un luchador astuto es aquel que no sólo gana, sino que resalta por ganar con sencillez»
- «Hacerte invencible significa conocerte a ti mismo»
- «Cuando el enemigo esté relajado hazlo esforzarse»
- «La oportunidad de asegurarnos contra la derrota está en nuestras propias manos, pero la oportunidad de derrotar al enemigo la provee él mismo»
- «Aquel que puede modificar sus tácticas en función de su oponente y así conseguir la victoria podrá ser llamado capitán nacido del cuerno del cielo»
- «Grandes resultados pueden ser conseguidos con pequeños esfuerzos»
- «Recordar siempre el peligro cuando estás a salvo y el caos en tiempos de orden»
- «Si tus fuerzas son diez veces superiores a las del adversario, rodéalo»
- «Si el enemigo está seguro en todos los puntos, prepárate para su ataque»
- «Así sólo un gobernante brillante o un general sabio que pueda utilizar a los más inteligentes para el espionaje, puede estar seguro de la victoria»
- «Estrategia sin táctica es el más lento camino hacia la victoria»
- «Tienes que creer en ti mismo»
- «Hay que reflexionar y deliberar antes de tomar cualquier decisión»
- «No persigas a los enemigos cuando finjan una retirada, ni ataques tropas expertas»
- «Cien victorias en cien batallas no es la mayor habilidad»
- «El verdadero poder proviene de la combinación de estrategia y paciencia»
- «La flexibilidad es el mayor atributo de un ejército victorioso»
- «La armonía en el mando produce fuerza; la discordia, ruina»
- «No hay victoria más segura que aquella en la que el enemigo se derrota a sí mismo»
- «La incertidumbre es la mayor aliada del estratega»
- «Un ejército que marcha sin una dirección clara es como un barco a la deriva»
- «Ataca al enemigo en su punto más débil, pero protege tus puntos más fuertes»
- «El combatiente inteligente impone su voluntad en su enemigo, pero no permite que la voluntad de su enemigo le sea impuesta»