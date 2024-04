Son los consejos más útiles para ahorrar: evita usar esto demasiado si no quieres que tu factura del gas se dispare

La factura del gas, al igual que la de la electricidad, volverá a tener un IVA del 21%, el más alto para un elemento que es básico. En teoría, el IVA debe grabar en mayor medida los elementos de nuestro consumo que necesitamos más o menos, pero siempre desde este punto de vista de unos alimentos que son fundamentales.

Podremos conseguir ahorrar un poco en gas, con la ayuda de una serie de elementos que son fundamentales y que quizás nos descubran todo un mundo. Si no quieres que con la subida del IVA tu factura del gas se dispare, toma nota de lo que debes hacer.

Los consejos más útiles para ahorrar

Ahorrar es cada vez más difícil. En los últimos años, todo ha subido de precio, incluido un gas y una electricidad que se ha acabado convirtiendo en un problema mayor. Con lo cual, podremos conseguir ahorrar si seguimos unas directrices que son claves y que quizás no conocemos.

El gas es un elemento básico que debemos incluir en la lista de gastos que vamos a tener en el día a día. Conseguir tener un poco más de nuestro dinero en el bolsillo pasa por tener bajo control unos gastos que son fundamentales y que en estos días se han incrementado por un aumento del IVA.

De cara al verano es cierto que gastamos menos dinero en gas, ya que estamos ante un elemento que no influye tanto con las calefacciones y los calefactores que funcionan con ellos, pero eso no significa que no tengamos que poner en práctica un ahorro sistemático que podremos poner en práctica algunos elementos que son fundamentales.

Vamos a conseguir ahorrar un elemento que puede llegar a ser lo que marque la diferencia en todos los sentidos. Tendremos en nuestro poder una serie de elementos que son fundamentales, por lo que será mejor que nos preparemos para lo peor con la llegada de una factura que puede incrementarse por momentos.

Hay varios trucos o consejos que acabarán siendo los que marquen un antes y un después en la factura que quizás te sorprenderá. Una opción que acabará siendo lo que marque nuestro destino en cuanto a ahorro se refiere. Si estás deseando evitar esta subida del IVA, toma nota de cómo conseguirlo.

Evita usar demasiado este elemento si quieres ahorrar

Los expertos advierten que es importante disponer de una serie de elementos que son básicos y que seguramente nos harán descubrir en primera persona esa factura de la luz amplificada que no necesitamos. Podemos evitar la llegada de determinados elementos que gastan más o menos. Según los expertos, el consumo es el siguiente:

Cocinas: Quemador pequeño: 1000 kcal/h, 0.10 m3/h Quemador Mediano: 1400 kcal/h, 0.15 m3/h Quemador Grande: 1800 kcal/h, 0.19 m3/h Quemador de Horno: 3000 kcal/h, 0.32 m3/h

Calefones: 10 Litros/min: 15000 kcal/h, 1.61 m3/h 12 Litros/min: 18000 kcal/h, 1.94 m3/h 14 Litros/min: 21000 kcal/h, 2.26 m3/h 16 Litros/min: 24000 kcal/h, 2.58 m3/h

Termotanques: 50 Litros: 4000 kcal/h, 0.43 m3/h 75 Litros: 5000 kcal/h, 0.54 m3/h 110 Litros: 6500 kcal/h, 0.70 m3/h 150 Litros: 8000 kcal/h, 0.86 m3/h

Termotanques Alta Recuperación: 30 Litros: 5500 kcal/h, 0.59 m3/h 40 Litros: 19000 kcal/h, 2.04 m3/h 50 Litros: 21000 kcal/h, 2.26 m3/h 76 Litros: 30000 kcal/h, 3.23 m3/h

Calderas Individuales – 1: 20000 kcal/h, 2.15 m3/h

Estufas – 1: 2500 kcal/h, 0.27 m3/h

Así que si tenemos quemadores en cocina que funcionan con gas o el horno, debemos tener en cuenta que son los que más consumen ahora que estamos ante un tipo de elemento que funciona todo el año. Dejamos atrás la calefacción y nos centramos en estos elementos.

La moda del batchcooking no solo nos ahorra tiempo. También es un buen aliado de una especie de conexión plena que debemos tener en cuenta. Cocinaremos todo en un par de horas y solo deberemos calentarlo, algo que podemos hacer en segundos en el microondas o con pequeñas cocciones en nuestro día a día.

Sin duda alguna, estamos ante un tipo de elementos que acabará siendo el que marque una diferencia importante a la hora de recibir nuestra factura de la luz. Mucho cuidado con las temperaturas su aún enciendes la calefacción, es algo que debes tener en cuenta para no gastar de más. Tu día a día lo notará de la mano de una factura que ha visto llegar un IVA más elevado, algo que quizás no esperabas y puede tener unas consecuencias inesperadas.

Quizás necesitemos replantearnos el gasto en gas o simplemente usar con mayor estrategia determinados elementos que son fundamentales y que realmente pueden dejarnos en una situación complicada. Cada euro suma y a final de mes, notaremos la diferencia con el uso de determinados elementos.