Sólo necesitas su número de teléfono: el truco para saber dónde está alguien

Podrás saber dónde está alguien con su número de teléfono, algo que quizás te cambiará la manera de ver el mundo para siempre. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que está por llegar. Con lo cual, debemos empezar a pensar en este tipo de trucos como algo útil, sobre todo, si perdemos el teléfono, algo que quizás nos acabará sorprendiendo, pero puede ser una realidad. En estos días de tanto ajetreo en los que podemos perder la nación del tiempo y quizás nuestros objetos personales, deberemos estar atentos a estos trucos.

Será una manera de hacer realidad una serie de detalles que se convertirán en esenciales y que pueden acabar siendo los que marcarán una diferencia importante. Sin duda alguna, habrá llegado ese día en el que la tecnología puede ponerse a nuestro servicio y lo hará de tal forma que conseguiremos obtener una serie de beneficios que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Son tiempos de cambios que seguramente nos sumergirán en lo peor de algunas situaciones inesperadas que quizás debemos tener en cuenta y que seguro que nos traerán novedades destacadas.

Necesitas sólo su número de teléfono

El número de teléfono es lo que necesitas para poder encontrar a esa persona o, al menos, a su teléfono. Es el momento de empezar a crear una serie de trucos para poder conectar directamente con esas personas que nos rodearán y que debemos tener en cuenta en estas jornadas.

En especial con adolescentes que empiezan a tener su primer teléfono, es importante marcar las reglas. Más allá de este truco existen aplicaciones de control, pero también más de un detalle que puede acabar siendo el que nos acompañe en estas próximas jornadas que tenemos por delante y que pueden ser claves.

Conseguiremos dar con este giro radical que queremos poner en práctica de la mano de algunos detalles que quizás hasta ahora nunca hubiéramos imaginado. Además de las aplicaciones para localizar el teléfono, que en general, suelen ser gratuitos e implican una serie de detalles que serán los que nos acompañarán en estos días, podemos emplear este truco que Google pone a nuestra disposición.

Una forma de lo más especial para poder conseguir aquello que queremos, una forma de localizar a esa persona que quizás nos ayude a en caso de no responder a nuestras llamadas o mensajes.

Este es el truco para saber dónde está alguien

La manera de conseguir encontrar a alguien también pasa por saber dónde estamos, en especial en estos días que tenemos por delante y que pueden ser claves. En primer lugar, Google nos ayuda a encontrarnos, podemos saber dónde estamos, sin problemas, con este sencillo truco:

Agregamos nuestro correo de Gmail a los contactos de Google del teléfono del usuario que se desea rastrear.

Abrimos la aplicación en tu teléfono móvil.

Seleccionamos la opción de perfil de Google en la parte superior derecha.

Le daremos clic a la opción de compartir ubicación y compartir nuevo.

Elegí la duración de compartir.

Seleccionamos «compartir». Al finalizar, este proceso ya podrás rastrear celular por número.

Es una de las formas que debemos activar previamente, es interesante pasar este proceso, por si en algún momento perdemos el teléfono. Pero también representa una opción para aquellos jóvenes que empiezan con el teléfono o que pueden ser un poco rebeldes, sabremos dónde están en todo momento.

Hay otro sistema que te permitirá rastrear ese teléfono, algo que nos será útil y que permitirá encontrar ese teléfono, aunque no esté el teléfono operativo o en servicio, algo que debemos empezar a poner en práctica. Sin duda alguna, supone un alivio en el caso de no tener el teléfono operativo en ese momento o haberlo perdido, más allá de encontrar a ese alguien que quizás no responde a nuestras llamadas.

Lo primero que debemos hacer, es iniciar sesión en tu cuenta de Gmail que tenga tu número de teléfono vinculado, este detalle es importante. Una vez iniciado tienes que redactar un nuevo correo electrónico, donde el destinatario será [email protected] y el asunto Rastrear por Google Maps.

Será el campo de redacción cuando debes escribir tu número de teléfono con el código del país correspondiente y cambiar los 4 últimos dígitos por XXXX o 4444, para que no compartas datos personales. Nos quedará el último paso, enviar y espera a que Google nos responda. Nos deberá llegar un correo avisándote que ha sido rastreado con éxito o, si has puesto algo mal, un botón para Ver el Tutorial y seguir las instrucciones.

Es una manera de conseguir saber dónde esta ese teléfono o persona que también debemos tener en cuenta para poder salir de dudas. Ganaremos en tranquilidad con este sencillo truco que puede ser esencial.