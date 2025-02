El SMS de la hamburguesa en el que no debes entrar: es una estafa y te va a dejar tieso

Una nueva estafa está poniendo a los expertos en alerta y hace que todo el mundo esté pendiente del SMS de la hamburguesa que puede dejarte tieso. La realidad es que cada vez más debemos estar pendientes de unas estafas que van en aumento y que pueden acabar siendo las que marquen una diferencia importante en todos los sentidos. Tenemos que versificar con cuidado cada uno de los números y de los mensajes que recibimos.

Ante cualquier duda, tenemos a los expertos esperando cualquier consulta. Bastará con llamar a las autoridades para saber si estamos ante una llamada que puede suponer un cambio en nuestro día a día. Sobre todo, si tenemos en cuenta que puede dejarnos sin ese dinero de más que teníamos y que era nuestro. Llega un destacado cambio de ciclo que puede ser el que nos haga estar pendientes del teléfono. Este tipo de estafa puede ser una de las más recurrentes, sobre todo, si llega cuando tenemos hambre. Es la llamada estafa el SMS de la hamburguesa que deja con un nudo en el estómago y la cuenta tiesa a quien la sufre.

Es una estafa que te va a dejar tieso

La realidad es que no podemos escapar de una estafa que puede ser la que nos acompañe en estos días. No podemos escapar a una forma de ver el mundo que puede ser el que nos acompañe en estos días y en lo que puede acabar siendo el que marque un antes y un después.

Sin duda alguna, podemos empezar a tener en cuenta algunos detalles que quizás hasta la fecha no hubiéramos esperado. Tocará ver qué es lo que nos está esperando, de la mano de algunos cambios importantes en la forma de realizar estafas que van hasta las profundidades de nuestro corazón.

Buscan siempre tocar la fibra sensible o básicamente llegar a cuántas más personas mejor. Para hacerlo se basan en un elemento que a casi todo el mundo le gusta, en especial si tenemos en cuenta que es una de las comidas qué más podemos ver en todo el planeta.

Es casi imposible encontrar un pueblo o un lugar en el que no se cocinen unas buenas hamburguesas o haya una de esas enormes franquicias cerca en la que disfrutar de este tipo de recetas.

El SMS de la hamburguesa al que no debes entrar

Las autoridades han lanzado una seria advertencia ante una estafa que está recorriendo el mundo y en especial nuestro país. Un sospechoso SMS que necesita de una respuesta para poder descubrir algunos detalles que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en cuenta.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad detalla esta estafa que todos debemos conocer: «Se puso en contacto con la Línea de Ayuda en Ciberseguridad, a través del canal telefónico 017, el padre de un menor preocupado por un incidente del que su hijo, menor de edad, había sido víctima. Nos contó que su hijo había recibido un SMS, de un número extranjero, en el que le ofrecían varias opciones de regalo de una franquicia muy famosa de hamburguesas. Le daban a elegir entre varias opciones de regalo, sólo debía contestar el mensaje escribiendo la opción deseada; A, B o C. Acción que el menor realizó. Sin embargo, al revisar la factura del móvil, comprobó que desde su teléfono se habían enviado 120 mensajes en pocos minutos a números extranjeros, y por tanto, se había incrementado notablemente el valor de la factura. Nuestro usuario afirmó que en el mensaje no se incluía ninguna URL y que el menor no había realizado ninguna otra acción. Se puso en contacto con nosotros para recibir asesoramiento sobre cómo actuar y saber si podían denunciar este hecho».

Las pautas que les han dado ante tal estafa, las podemos aplicar ante la estafa de la hamburguesa o de cualquier otra:

Contactar con su compañía telefónica, para dar de baja cualquier servicio de SMS premium y al extranjero y seguir las recomendaciones y pautas que le aporten.

En caso de no quedar satisfechos con la respuesta de la compañía telefónica, contactar con la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones.

Realizar un análisis en profundidad del dispositivo con un antivirus, por si estuviese infectado.

Revisar todas las aplicaciones instaladas en el terminal y desinstalar las que no reconozca, si las hubiere.

Revisar todos los permisos concedidos a las aplicaciones instaladas en el móvil y revocar aquellos que resulten extraños o abusivos.

Recopilar todas las evidencias posibles.

Interponer una denuncia de manera presencial ante Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional, Guardia Civil o Policía autonómica si la hubiera en su comunidad).

Interponer una reclamación ante su entidad bancaria aportando la copia de la denuncia.