Si tienes este agujero en tu patio lo mejor es que salgas corriendo: significa que hay una serpiente dentro

Con la llegada del calor, los patios, jardines y terrazas se convierten en verdaderos refugios naturales para toda clase de criaturas. Mientras nosotros aprovechamos los días soleados para relajarnos al aire libre o reunirnos con amigos y familiares, la fauna también despierta de su letargo invernal. Entre los animales que suelen reaparecer con fuerza durante esta época el año está la serpiente, una criatura silenciosa, escurridiza y muchas veces incomprendida, que busca lugares frescos y discretos para resguardarse del sol abrasador.

A pesar de que no todas las serpientes representan un peligro real, su presencia suele generar cierta inquietud. Sin embargo, muchas veces no se las ve directamente, sino que se detecta por ciertos indicios. Uno de los más llamativos (y también más ignorados) son los pequeños agujeros en la tierra. Aunque podrían parecer simples señales de insectos o roedores, las serpientes podrían estar utilizando estos orificios como madrigueras improvisadas.

Agujeros en la tierra: ¿señal de que una serpiente vive allí?

Las serpientes son animales ectotérmicos, lo que significa que dependen de fuentes externas para regular su temperatura corporal. En los meses de invierno, reducen su actividad al mínimo, refugiándose en grietas, madrigueras o debajo de piedras para conservar energía. Pero cuando llega el verano, su metabolismo se reactiva.

Aunque hay quienes piensan que estos reptiles buscan intencionadamente acercarse a las viviendas, lo cierto es que simplemente siguen su instinto: buscan sombra, humedad, alimento y tranquilidad. Los jardines, con su vegetación, rincones oscuros y presencia de pequeños animales como insectos, ranas o roedores, cumplen con todos los requisitos que estos reptiles necesitan para establecerse temporalmente.

Uno de los primeros signos que podrían indicar la presencia de una serpiente en el jardín es la aparición de pequeños agujeros en el suelo. Sin embargo, no todos estos agujeros son obra o refugio de estos reptiles, ya que hay muchos otros animales que también excavan el terreno. Los topos, por ejemplo, crean túneles complejos para moverse y buscar alimento.

Lo que distingue a un posible escondite de serpiente es que ellas no cavan, ya que no tienen extremidades. En cambio, reutilizan cavidades preexistentes. Si una serpiente encuentra una madriguera abandonada o una grieta natural, no dudará en ocuparla. Estos refugios les ofrecen protección contra depredadores, temperaturas extremas y les permiten estar cerca de sus fuentes de alimento. Por eso, si ves un agujero en un lugar sombrío, húmedo y poco transitado, presta atención: podría estar ocupado por algo más que una simple hormiga.

Cómo reconocerlo

Hay ciertas características que pueden ayudarte a identificar si un agujero en el suelo es una simple cavidad natural o si lo está utilizando un reptil:

Las serpientes tienen cuerpos flexibles capaces de atravesar espacios sorprendentemente estrechos. Un agujero del tamaño de una moneda grande ya puede ser suficiente para que lo usen como entrada.

Suelen preferir lugares protegidos, como bajo arbustos, detrás de pilas de leña, cerca de piedras grandes o estructuras abandonadas. Si el agujero está en una zona fresca, con poca actividad humana, hay más posibilidades de que sea un escondite de estos reptiles.

Uno de los indicios más evidentes es encontrar fragmentos de piel seca cerca del agujero. Las serpientes mudan su piel periódicamente, y muchas veces lo hacen cerca de su refugio.

Puedes notar marcas onduladas o surcos poco profundos en el suelo, que son señales del movimiento de una serpiente deslizándose sobre la superficie.

Las heces de serpiente son diferentes a las de otros animales. Suelen ser alargadas, oscuras, y presentan un extremo blanquecino debido a los residuos de ácido úrico.

Si crees que una serpiente podría estar viviendo en tu jardín, lo primero y más importante es mantener la calma. La mayoría de estos reptiles no son agresivos y evitarán cualquier encuentro con humanos. Bajo ninguna circunstancia introduzcas la mano en agujeros sospechosos ni intentes sacar algo con herramientas caseras, ya que podrías poner en riesgo tu seguridad o estresar al animal, provocando una reacción defensiva.

Lo más adecuado es observar desde una distancia segura y prestar atención a señales como pieles mudadas, rastros en la tierra o movimientos frecuentes en la zona. Si detectas alguno de estos indicios, lo recomendable es contactar a profesionales en manejo de fauna silvestre o control de plagas. Estos expertos tienen el conocimiento y el equipo necesario para identificar la especie y retirarla de forma segura.

Detectar un agujero en el jardín puede parecer algo insignificante, pero si está acompañado de ciertos indicios, podría revelar la presencia de una serpiente. Aunque estos reptiles suelen evitar el contacto humano y muchas especies no son peligrosas, es fundamental actuar con precaución. Mantener el jardín limpio, eliminar posibles escondites y sellar cavidades ayuda a evitar que se instalen.

En definitiva, comprender el comportamiento de las serpientes y tomar precauciones básicas permite evitar sustos innecesarios. Con un entorno ordenado y medidas de prevención, es posible convivir de forma segura con la fauna.