Si sufres slowfading, tal vez estés en una relación tóxica. Descubre por qué

Cada vez hay términos más complicados para definir acciones en las relaciones actuales. Una vez ya sabemos qué es el ghosting, te interesa conocer si realmente te hacen el slowfading.

Ello viene establecido por las relaciones tóxicas, así que si no sabes bien si la tuya es nada sana, entonces reconoce estos signos.

Qué es el slowfading

Este término viene del inglés, y engloba las palabras slow (lento) y fade (desvanecimiento). Y realmente quiere decir que la otra persona va mostrando menos interés por ti a medida que pasan los días, es decir, de forma lenta.

Uno no sabe cuál es el problema si la cosa va a peor o si la relación se está muriendo porque la otra persona tampoco se manifiesta.

Descubre si sufres este problema en tu pareja

Ya no hay planes juntos

Aunque seguís compartiendo cosas y la relacion de pareja, parece que cada vez hacéis menos planes juntos. Es decir, no se establece planes como sucedía en un inicio. si te da largas en este sentido, es que puede haber un problema.

De forma lenta

Así como el ghosting es desaparecer de golpe y no dar señales de vida, teniendo una relación, en el slowfading el otro acaba marchándose pero de forma más lenta. Y con diversas señales.

Ya no hay conversaciones

Los expertos en este tipo de problemas dan a conoce que la otra persona prácticamente no se comunica y siempre contesta con sí o no. nada fluye no hay conversaciones e intenta evadirse en este sentido.

Consejos