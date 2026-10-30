Según la psicología, cuando un perro sabe que es el momento de su muerte y te mira por última vez, no lo hace por miedo, es por que quería memorizar tu rostro

Hay miradas que se quedan grabadas en el corazón para siempre, y quienes han acompañado a su perro durante sus últimos momentos lo saben muy bien. Desde la perspectiva psicológica, cuando un perro mira a su persona favorita en sus últimos momentos, esa mirada puede entenderse como una forma de conexión con quien ha sido su familia durante toda su vida.

Sin embargo, aunque esta imagen resulta especialmente emotiva, no existen pruebas científicas de que los perros sepan que van a morir o de que intenten memorizar la cara de sus dueños antes de despedirse. Lo que sí se sabe es que son animales sociales, capaces de reconocer a las personas con las que han creado un vínculo. La presencia de alguien familiar también puede proporcionarles tranquilidad.

Esto es lo que hace el perro cuando sabe que es el momento de su muerte

«Cuando tu perro sabe que es el momento de su muerte, según la psicología, te mira una última vez, no porque tenga miedo, sino porque quiere memorizar tu rostro: la persona que fue su mundo entero. La psicología dice que los perros no temen a la muerte como lo hacen los humanos. No piensan: «estoy muriendo», piensan: «espero que estés bien». A medida que su corazón se ralentiza, observa tus ojos esperando una sonrisa, cualquier señal de que estás a salvo, porque en su mente su trabajo nunca fue vivir para siempre, fue amarte y asegurarse de que estarías bien sin él.

Cuando su pata tiembla y su respiración se vuelve más ligera, eso no es dolor, es liberación. Su cerebro se inunda de oxitocina, la misma sensación que tenía cada vez que llegabas a casa, que cuando finalmente cierra los ojos no está diciendo adiós, está diciendo: «diste la mejor vida, ahora prométeme que seguirás viviéndola».

Según la psicología, los perros nunca realmente se van. Su aroma, su calidez, su ritmo permanecen grabados en tu cerebro para siempre. Por eso, a veces, tarde en la noche, todavía lo sientes acurrucarse a tu lado, porque tu mente recuerda lo que tu corazón no puede dejar ir».

El diario The Mirror también habló sobre este tema con la enfermera veterinaria Shauna Walsh, quien explicó que, aunque la mente de un perro puede ser un «misterio» para nosotros, estos animales son capaces de percibir nuestras emociones y lo que transmitimos. «Si los perros pueden sentir su propia muerte, es un misterio para nosotros. Por supuesto, pueden notar si sienten dolor o están aletargados, pero saber si van a fallecer es algo que todavía no está claro», afirmó.

Muchas personas aseguran que los perros se parecen a sus dueños, y es que, tal como explicó Walsh, son animales muy sociables que necesitan la compañía humana. «Al observar cambios en nuestra forma de hablar, nuestro estado de ánimo y nuestras emociones, los perros pueden distinguir cómo nos sentimos, incluida la tristeza o la excitación», señaló. Además, pueden percibir estas emociones a través de los cambios en nuestro comportamiento y de su desarrollado sentido del olfato, que les permite detectar variaciones en nuestro olor relacionadas con distintos estados emocionales.

¿Cómo actuar cuando sabes que a tu perro le queda poco tiempo de vida? Según la enfermera veterinaria, lo más importante transmitirle tranquilidad para que sus últimos momentos sean lo más agradables posible, sin agobiarlo ni provocarle ansiedad. La veterinaria recomienda rodearlo de objetos familiares, como su cama, su manta o su juguete favorito, y permitir que esté acompañado de las personas que más quiere. También aconseja mantener un ambiente tranquilo y cómodo, ofrecerle agua fresca y, si puede comer, darle algún alimento que le guste especialmente.

Señales de alerta

Según el veterinario Manuel Manzano, del canal de YouTube Veterinario Gratis, los perros tienen rutinas muy marcadas. Por eso, cuando llegan a una edad avanzada, es importante que sus dueños estén atentos a cualquier cambio en su comportamiento o sus hábitos. Entre las señales a las que hay que prestar atención se encuentran las siguientes: