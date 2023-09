Personalidad ¿Reúnes estas 5 cualidades? Si es así, considérate afortunado: le caerás bien a todo el mundo

A la hora de relacionarnos con las personas, pueden haber gestos o actitudes que marquen la diferencia en el modo en el que esa persona nos percibe y más si se trata de alguien a quien acabamos de conocer. De hecho los expertos han revelado algo interesante y es que existen 5 cualidades que tienen todas las personas que suelen caer bien, de modo que descubre si tú también las tienes porque entonces te sentirás bien.

5 cualidades de los que siempre caen bien

Aunque algunos factores, como la apariencia física, escapan a nuestro control y conllevan juicios conscientes o inconscientes, los expertos creen que existen rasgos de carácter y comportamiento que pueden influir positivamente en la percepción que los demás tienen de nosotros. Descubramos entonces los más comunes entre aquellos que suelen ser apreciadas en entornos sociales.

La habilidad de hacer preguntas

Hacer preguntas de manera activa se erige como una de las claves fundamentales. Según los expertos de Talent Smart, un error común al escuchar es estar tan concentrado en la respuesta que planeamos dar o en cómo lo que la otra persona dice nos afectará, que no escuchamos con atención lo que nos están comunicando. Se pierde el significado real de la conversación.

Una manera sencilla de evitar este error es haciendo preguntas. A las personas les agrada saber que estás comprometido en la conversación y algo tan simple como hacer una pregunta de aclaración demuestra que no solo estás escuchando, sino que también te importa lo que están compartiendo. Un estudio publicado en el Journal of Personality and Social Psychology, titulado «No Cuesta Preguntar: Hacer Preguntas Aumenta la Simpatía», concluye que las personas que formulan muchas preguntas y muestran interés por los demás son percibidas como más receptivas y queridas.

No hacen juicios prematuros

Permanecer abierto a diferentes pensamientos y opiniones crea un ambiente propicio para la conexión. Desde Talent Smart explican que ser de mente abierta nos convierte en personas accesibles e interesantes para los demás. Nadie quiere entablar una conversación con alguien que ya ha formado una opinión y que no está dispuesto a escuchar.

Eliminar prejuicios y juicios preconcebidos implica ver el mundo desde la perspectiva de los demás. Esto no implica necesariamente que debas adoptar sus creencias o aprobar su comportamiento, sino que debes suspender tus juicios lo suficiente para comprender sus motivaciones. Sólo entonces puedes permitir que las personas sean auténticas.

Cuidan mucho la postura corporal

La comunicación no verbal también desempeña un papel importante. Una postura corporal positiva, que incluye mantener los brazos abiertos, una sonrisa y contacto visual, proyecta confianza y respeto. Según la psiquiatra Rachel Riess en su obra «El Efecto Empatía: Siete Claves Basadas en la Neurociencia para Transformar la Forma en que Vivimos, Amamos, Trabajamos y Conectamos a Través de las Diferencias», sentarse erguido e inclinarse hacia la persona con la que estamos hablando puede transmitir confianza y respeto.

Asimismo, las personas más apreciadas son aquellas que son capaces de identificar cuándo es apropiado el contacto físico y cuándo no lo es.

Son discretos y humildes

La discreción y la humildad son dos cualidades que también destacan. Talent Smart señala que las personas suelen evitar a aquellos que buscan desesperadamente llamar la atención. No es necesario desarrollar una personalidad extremadamente extrovertida para ser agradable. La amabilidad y la consideración son suficientes para ganarse la simpatía de las personas.

Confían en sí mismos

La confianza en uno mismo puede generar confianza en los demás. Según los expertos de Buencoco, las personas que poseen un grado adecuado de narcisismo saludable tienen una actitud positiva hacia sí mismas. Pueden reconocer y apreciar sus fortalezas y debilidades, lo que les permite alcanzar sus objetivos de crecimiento personal y establecer relaciones interpersonales saludables y satisfactorias, respetando los límites de los demás.