Los remedios más efectivos para eliminar el mal olor del baño cuando estás fuera de casa

Muchas veces, nos resulta incómodo tener que ir al baño fuera de casa, en un bar o en casa de un amigo, por ejemplo, y dejar mal olor. Por suerte, existen algunos remedios muy sencillos que podemos llevar a la práctica para eliminar el mal olor del baño cuando estamos fuera de casa.

Lo que debemos hacer justo después de evacuar es tirar de la cadena lo más rápido posible. Podemos tirar varias veces para que los gases no queden atrapados en el ambiente, sino en la tubería. Ahora bien, esta solución no es nada ecológica, así que solo deberíamos utilizarla en situaciones de emergencia. El mal olor no va a desaparecer del todo, pero sí buena parte de él.

Si tenemos a mano un poco de jabón líquido o colonia, podemos echar un poco en el WC al momento de tirar de la cadena. Así, camuflaremos el mal olor y el baño olerá mucho mejor una vez el agua vuela a subir. Teniendo en cuenta que es una de las soluciones que mejor funcionan, deberíamos llevar siempre alguno de estos productos en el bolso.

También podemos usar un desinfectante de manos, cuyo olor suele ser muy intenso. Solo tenemos que echar un poco en el WC para que el aroma desagradable que hemos dejado en el baño se disipe.

¿Cómo eliminar el mal olor del baño fuera de casa?

Si con echar jabón o colonia y tirar rápidamente de la cadena no es suficiente, podemos utilizar un spray antiolores casero. Hacerlo es muy fácil para llevarlo siempre en el bolso. Solo tenemos que mezclar una cucharada de alcohol de limpieza, 80 mililitros de agua y 4 gotas del aceite esencial que más nos guste, de eucalipto o lavanda, por ejemplo.

Una vez lo tengamos listo, lo ponemos en un bote pequeño con pulverizador. Cuando tengamos que hacer uso del spray, pulverizamos unas cuantas veces en el interior del WC y el mal olor desaparecerá como por arte de magia.

Y, por último, si estamos en casa y queremos eliminar el mal olor, debemos mezclar bicarbonato y vinagre, dos productos muy utilizados en la limpieza del hogar por su amplio abanico de propiedades. Dejamos reposar la mezcla en el WC durante varias horas y aclaramos con agua caliente.

Como puedes comprobar, eliminar el mal olor en el baño cuando estamos fuera de casa no es nada complicado. Puedes hacer tu propio spray antiolores casero y llevarlo siempre contigo.