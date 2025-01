La razón por la que a tu jamón le están saliendo puntitos blancos y qué puedes hacer

El jamón es uno de los ingredientes que no puede faltar en ninguna cocina. Se trata de uno de los productos más apreciados de la gastronomía española pero que ocasionalmente presenta puntitos blancos que pueden generar preocupación entre los consumidores. Este manjar, que se ha convertido en un elemento indispensable en nuestras cocinas, merece una atención especial para mantener su calidad óptima.

La versatilidad del jamón lo convierte en un ingrediente perfecto para múltiples combinaciones: desde el clásico pan con tomate hasta elaboraciones más sofisticadas. Su presencia en la cocina española es fundamental, especialmente en momentos de celebración o cuando buscamos una opción rápida pero de calidad.

La aparición de puntos blancos en el jamón es un fenómeno que preocupa a muchos consumidores. Estos puntitos, que pueden aparecer durante la conservación del producto, tienen una explicación y, lo más importante, pueden prevenirse con los cuidados adecuados.

Para mantener el jamón en óptimas condiciones, especialmente cuando tenemos una pieza entera en casa, es fundamental conocer las técnicas correctas de conservación. La aparición de estos puntos blancos suele estar relacionada con las condiciones de almacenamiento y la exposición a ciertos factores ambientales.

Los expertos en jamón señalan la importancia de mantener unas condiciones específicas de temperatura y humedad para preservar la calidad de este producto y evitar la aparición de estos puntos blancos que, aunque no siempre son perjudiciales, pueden afectar a la experiencia de consumo.

Tu jamón es un básico de la cocina

Te están saliendo unos puntitos blancos en el jamón

Desde jamones Blázquez, nos explican que: «Alguna vez te habrá pasado, que al cortar jamón ibérico te has percatado que tiene por encima puntitos blancos . No hay que asustarse, NO está malo, ni es sal acumulada. En realidad estos puntos blancos son cristalizaciones de tirosina, es decir, un aminoácido presentes en las proteínas que con la curación del jamón ibérico puede ir degradándose y por tanto se aumenta la concentración de aminoácidos libres. Estos últimos serán responsables de una parte importante del sabor de los alimentos madurados».

Siguiendo con la misma explicación: «La aparición de la tirosina no denota, en ningún caso, baja calidad del jamón ibérico sino al contrario. Significa que el jamón ha pasado por un proceso de curación artesano, lento y natural. La calidad, no depende ni mucho menos de la tirosina sino del resto de factores involucrado en el proceso de producción, desde la alimentación al cerdo hasta la curación de cada pieza, pasando por el secado y la curación. Por tanto, excesivas cantidades salínicas o procesos rápidos de curación inhiben la actividad de las enzimas y los puntitos blancos no aparecen. Algo que no practicamos en Jamones Bláquez ya que nuestro nuestro jamón ibérico es producto de una gran calidad artesanal. Además, nunca debemos confundir la tirosina con la tiroxina. La presencia de la tirosina (y de puntos blancos) va asociada, entre otras cosas, al pH del jamón y la tiroxina una hormona».

Por lo que, ahora ya sabemos que se trata de unos puntos blancos propios de una curación artesanal, que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. No es que el jamón esté malo, sino todo lo contrario. Estamos ante un elemento que puede ser el que marque una diferencia importante en todos los sentidos.

Son días en los que cada elemento que tenemos en casa se debe aprovechar de la mejor forma posible. Este tipo de ingrediente se convertirá en nuestro mejor aliado de una serie de detalles que serán fundamentales. Atrévete a descubrir más sobre el mejor jamón del mundo.