La razón por la que los supervivientes de los Andes no hicieron fuego para ser vistos

Los supervivientes de los Andes no hicieron fuego para ser vistos por una poderosa razón que los expertos se han encargado de exponer. La película de Juan Antonio Bayona va camino a los Oscar por méritos propios, después de haber sido laureada y aplaudida por el público en general y los especialistas. Todos coinciden en que es la mejor recreación posible de unos hechos reales que conmocionaron al mundo. Por lo que no es de extrañar que la película y lo que pasó sigan generando debate en las redes sociales.

Los supervivientes de los Andes recreados a la perfección por esta película

La película ‘La Sociedad de la Nieve’ recrea a la perfección todo lo que sucedió en ese accidente de avión. Los 16 supervivientes no dudaron en exponer con pelos y señales y con todo el material grafico lo que vivieron en esos más de 70 de días encima de un glaciar en los Andes sin saber si alguien les rescataría.

Los expertos han aplaudido la manera de trabajar de un Bayona que no ha dudado en sumergirnos a todos en esos días. Lo ha conseguido recreando al máximo todo lo que vivieron los protagonistas. De hecho, en algunos momentos, nos sentimos totalmente parte de esa aventura y vemos algunos detalles que solo un experto en lo suyo sería capaz de detectar.

Un maquillaje tan real que ha llamado la atención de un médico que expone todas las enfermedades que podrían tener y tuvieron los protagonistas por esa caracterización que ya ha dado la vuelta al mundo. Un fotógrafo que ve como las fotos son tan reales que no distingue entre la película y las que hicieron de verdad.

Son detalles que no pasan desapercibidos y son parte de una de las películas españolas más aplaudidas de todos los tiempos. El cine español con Bayona se transforma por completo y adquiere una calidad técnica y profesional que deja a todos con la boca abierta, pero también es capaz de generar algunas incógnitas sobre lo qué paso.

Una de las preguntas que todo el mundo que ha visto la película se hace es el motivo por el que no hicieron fuego los supervivientes del accidente. Una manera mucho más rápida de poder ser detectado rápidamente por los equipos de emergencia que buscaron cualquier señal durante los primeros días del accidente.

Este es el motivo por el que no hicieron fuego para ser vistos

El hecho de que no hicieron fuego para ser vistos los supervivientes del accidente del vuelo en los Andes es uno de los elementos que ha desatado más críticas. Es algo que si seguimos la lógica de la película es totalmente real. Estaban en un glaciar a varios miles de kilómetros de altura, por lo que no es nada fácil hacer fuego.

No contaban con los medios necesarios para poder empezar a hacer un gran fuego. Hubieran necesitado una gasolina, por ejemplo, el combustible del avión, que ya vemos que es uno de los elementos que desaparece después del accidente y sufrir una fuga que casi les cuesta la vida ya que podría haberse encendido y acabar por completo con cualquier esperanza de supervivencia, destruyendo por completo lo que quedaba del avión.

Además de este material básico para poder servir para acelerar al fuego que de lo contrario no tendría ese humo negro visible desde varios kilómetros de distancia, tampoco contaban con el material para ir quemando algo. Es decir, las sillas del avión o parte del fuselaje les sirvió de lugar de refugio y no estaban como para poder quemarlo.

Un detalle que no ha pasado desapercibido a todos aquellos que no han dudado en mostrar su teoría para que los supervivientes no hicieran ningún gran fuego. Hubiera sido inviable y quizás les habría costado la vida intentar hacerlo. Por lo que, seguramente pensaron en hacer uno, pero cuando vieron el material y los elementos con que contaban, supieron que no sería posible hacerlo.

Por ese motivo, no pudieron crear una señal que llamara poderosamente la atención de los equipos de emergencia que empezaron a buscar una aguja en un pajar. En medio de la nieve y a una altura considerable es casi imposible ser vistos y menos cuando la mayoría de los helicópteros de rescate no puede acceder a esa altura.

No fue un rescate nada fácil tal y como vimos después de más de 70 días. Por lo que se necesitaron dos días para poder evacuarlos a todos. Dándonos una idea de la complejidad de una evacuación que, aunque hubieran podido haber hecho fuego quizás no hubiera servido de nada más que de agotar los recursos de que disponían más rápidamente. Algo que gracias a su pericia no sucedió.