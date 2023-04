La razón por la que debes meter una moneda en el congelador si te vas de viaje

Cuando nos vamos de escapada de fin de semana, de vacaciones o para un viaje corto como el que muchos harán ahora en Semana Santa, es normal , dejar varios tipos de alimentos en la nevera y en el congelador pero cuando volvemos, nadie garantiza que sigan siendo buenos para consumir: durante nuestra ausencia es es posible que faltara y luego volviera la corriente, minando la frescura de los alimentos. Sin embargo, existe un ingenioso truco para saber si los alimentos almacenados se dañan por un corte de luz mientras estás fuera de casa: se trata de poner una moneda en el congelador y con ello podrás evitar consumir alimentos que puede que estén en mal estado.

El truco de poner una moneda en el congelador

Gracias a las redes sociales y en este caso a Twitter, hemos podido conocer un truco que está siendo muy comentado y que más de uno ya ha puesto en práctica. El truco en cuestión, consiste en llenar una cubitera con agua y colocar una moneda en uno de los espacios para que se congele. Mete la cubitera en el congelador y vete de vacaciones.

A tu regreso, si la moneda se ha quedado en el mismo lugar donde la dejaste, significa que no ha habido saltos ni cortes de luz. Si por el contrario el agua se ha derretido y la moneda se ha deslizado y está en el fondo de la cubitera, significa que ha fallado la electricidad y por tanto harías bien en no consumir los alimentos que quedan en la nevera y en el congelador porque podrían haberse estropeado en tu ausencia.

Ya sea que salga de casa por una emergencia o por placer, al regresar todos quisieran saber si se ha ido la luz. Más allá de los cortocircuitos que podrían haber dañado los dispositivos electrónicos de la casa, el problema surge cuando se dejan alimentos en la nevera y el congelador. Si la electricidad ha regresado cuando estés de vuelta, es difícil establecer cuánto tiempo ha estado sin enfriar la comida.

El truco de la moneda en el congelador sirve para entender si puedes consumir tu comida congelada cuando regreses. Si la moneda está en el fondo, significará que hace tanto tiempo que no hay electricidad que la comida se ha descongelado en el congelador y que no vale la pena consumirla por tu salud. Si la moneda cuando regresas está en la misma posición en la que la dejaste antes de irte, significa que la corriente no ha fallado o que solo ha tenido caídas temporales.

Sin embargo, aunque el truco parece efectivo muchos en Twitter han comentado que todo dependerá del tiempo que pase el congelador sin luz. Ya que si pasan un par de horas, es evidente que el cubito que contiene la moneda se habrá descongelado pero la comida podría ser todavía comestible.