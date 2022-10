¿Por qué no hay que guardar el queso en la nevera?

El queso es uno de esos alimentos con el que todos dudamos acerca de si hay que guardarlo dentro o fuera de la nevera. Pues bien, para conservarlo en perfectas condiciones, la recomendación es la de almacenarlo en un lugar fresco y seco, como la despensa, pero no en la nevera.

¿Cómo conservar el queso?

Al contrario de lo que muchas personas creen, el queso se endurece más dentro de la nevera que fuera. Por este motivo, lo mejor es dejarlo en la despensa, al aire o envuelto en un papel. Si ya lo hemos cortado y no vamos a consumir el resto en mucho tiempo, podemos aplicar un poco de aceite donde esté el corte para que dure más y esté más jugoso.

Algo a lo que debemos prestar mucha atención es la forma de envolver el queso. No debemos mantenerlo demasiado tiempo envasado al vacío porque le impide transpirar. Descartamos también el papel de aluminio por la misma razón, así como el tupper.

El queso tiene que transpirar para conservarse como es debido. Lo ideal es utilizar papel microperforado, como el que usan las queserías. Pero no solemos tener este tipo de papel en casa, así que podemos recurrir al papel de horno, y envolver el queso de tal manera que quede un poco holgado. Eso sí, a la hora de comerlo, es importante que lo saquemos media hora antes.

Tipos de queso

Aunque la recomendación general es la de no guardar el queso en la nevera, debemos prestar atención a los diferentes tipos de quesos que existen. En el caso del queso curado, al igual que los embutidos naturales que se venden en una única pieza, como el jamón, no es necesario meterlos en la nevera para conservarlos. Es más, es mejor dejarlos fuera para que no pierdan su sabor y sus propiedades naturales.

Por el contrario, los quesos frescos, como el requesón, la mozzarella y la ricotta sí necesitan refrigeración. En el caso de la mozzarella, hay opiniones encontradas al respecto, ya que hay quienes señalan que la fresca sabe mejor cuando se sirve a temperatura ambiente. Chefs italianos explican que el truco para recuperar el sabor original es remojar la mozzarella en leche salada tibia durante una hora.

¿El queso se puede congelar? No existe ningún tipo de inconveniente para congelar algunos tipos de queso, pero no es aconsejable hacerlo porque el proceso de congelación perjudica el sabor.