¿A qué hora es mejor hacer la limpieza? La respuesta te sorprenderá

Todos los días nos despertamos y ya sabemos que tenemos que hacer muchas cosas. Entre el trabajo, la familia y el resto de encargos y cosas que tenemos que hacer, también hay que buscar tiempo para pensar en la limpieza de la casa. Entre una cosa y otra, cada uno logra sacar un tiempo para pensar en la limpieza, y al final todos seguimos horarios diferentes en función de nuestras necesidades y obviamente en función de todos los compromisos que tenemos. Pero no todo el mundo sabe que hay un momento preciso en el que conviene limpiar y ordenar la casa y además hay un motivo realmente interesante. Descubre a qué hora es mejor hacer la limpieza porque seguro que la respuesta te sorprenderá.

A qué hora es mejor hacer la limpieza

Como ya hemos mencionado, todos tenemos diferentes tiempos para la limpieza. Algunas personas las hacen temprano en la mañana, otras por la tarde y otras por la noche. Por una cuestión de organización, tenemos que dividir el tiempo de acuerdo a un factor importante: los compromisos diarios.

Si eres una persona que ha decidido dedicarse a su familia y por tanto no tiene compromisos laborales urgentes, entonces te conviene más pensar en la limpieza por la mañana . De hecho, limpiar y ordenar la casa por la mañana te permite tener el resto del día disponible para pensar en otros compromisos como las compras, los niños, los recados y todo lo que necesitas hacer.

En cambio, aquellas personas que tienen que ir a trabajar por la mañana ciertamente no pueden limpiar la casa. Por lo tanto, el mejor momento es por la noche. Incluso si después de un largo día de trabajo, la limpieza no es agradable, debe hacerse. Eso no significa que tengas que limpiar cada habitación a la perfección.

Todas las noches, después de la cena, ordene un poco y tal vez aspira la casa (siempre que lo haga en un momento adecuado), para que la casa esté limpia y ordenada durante toda la semana. En tu día libre en cambio, por la mañana puedes pensar en hacer la lavadora, fregar los suelos, cambiar las sábanas y hacer todo lo que no pudiste hacer durante la semana. Es decir, hacer la limpieza más profunda.

Limpieza profunda siempre por la mañana

Dicha limpieza es mejor hacerla en tu día libre, o el fin de semana, y por la mañana para luego tener la tarde y la noche libres, ya que al fin y al cabo siempre es tu día libre en el trabajo y hay que disfrutarlo también, solo tienes que tener la casa ordenada y luego mantenerla limpia durante la semana para que la limpieza no requiera demasiado tiempo y esfuerzo.