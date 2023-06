¿Qué diferencia hay entre una fregona de microfibra y una normal?

Fregar el suelo es una de las tareas del hogar más sencillas, pero muchas veces cometemos el error de no prestar atención a detalles importantes, como por ejemplo el tipo de fregona que utilizamos. No tienen nada que ver una fregona de microfibra y una normal, así que es importante conocer las diferencias entre ambos.

¿Qué tipos de fregona existen?

La fregona de microfibra es la que está compuesta de hebras de poliamida y poliéster. Es muy duradera y resistente al desgaste y, además, tiene una alta capacidad de absorción, razón por la cual es tan apreciada. Se utiliza en superficies lisas que no admiten demasiado bien la humedad, como el mármol, el gres o el parquet.

Por su parte, la fregona normal, que se compone de hebras de algodón que han pasado una serie de procesos químicos y blanqueado. No es muy duradera pero, a cambio, tiene una gran capacidad de absorción. La principal ventaja con respecto a la fregona de microfibra es que soporta mejor los productos químicos. Se recomienda en aquellas superficies rugosas o que requieran una limpieza más agresiva.

Además, en los últimos años, ha surgido un nuevo tipo de fregona que se ha convertido en toda una revolución: la fregona automática. Ofrece un gran ahorro de tiempo en las tareas del hogar y, además, es muy cómoda porque se escurre prácticamente sola. Apenas hay que hacer esfuerzo con ella y supone un gran ahorro de agua, ya que optimiza mejor la cantidad.

Los mejores consejos para fregar el suelo

Hay quienes optan por fregar directamente antes de barrer para ahorrar tiempo. Pero no es una buena idea. Y es que, así solo conseguimos que se genere «barro» en el suelo y que no se vea limpio. Lo que ocurre es que la fregona no elimina el polvo y la suciedad acumulados en el suelo, sino que los pega.

Una de las soluciones más simples y económicas para dejar el suelo impecable es utilizar vinagre blanco. Llenamos el cubo de la fregona con agua templada y luego añadimos 250 mililitros de vinagre blanco. Eso sí, no debemos utilizar esta solución si el suelo es de parquet.

Y, por último, es muy importante escurrir bien la fregona. De lo contrario, el suelo tardará mucho más en secarse e incluso podrían quedar manchas en la superficie por la acumulación de producto. No escurrir lo suficiente la fregona puede ser especialmente perjudicial si el suelo es de parquet.