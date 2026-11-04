Los psicólogos lo explican: las personas amables no solo ayudan a los demás, también saben mirar más allá de sí mismas

Las personas amables no siempre son las que hacen los mayores sacrificios, sino aquellas que saben identificar qué necesitan los demás. Una investigación de la Universidad de Oxford ha analizado miles de comportamientos para descubrir qué entendemos realmente por bondad. Sus resultados apuntan a que el beneficio que recibe quien necesita ayuda es el factor más importante para considerar que un gesto es amable. Una conclusión psicológica que invita a reflexionar sobre la empatía y la capacidad de mirar más allá de las propias preocupaciones.

La amabilidad va mucho más allá de los grandes gestos

El estudio analizó la relación entre el esfuerzo que realiza una persona y el beneficio que obtiene quien recibe su ayuda. La investigación contó con dos muestras, en primer lugar, una de 15.997 participantes, que valoraron 1.692 acciones dirigidas a familiares, amigos, compañeros y desconocidos, y otra de 4.801 personas, que evaluaron 385 comportamientos.

Los resultados mostraron que el beneficio para quien recibe la ayuda es el elemento que más influye en que una acción sea considerada amable. El esfuerzo también cuenta, aunque tiene menos peso, y la relación entre el sacrificio realizado y el beneficio obtenido no resultó un predictor especialmente importante. En otras palabras, un gesto sencillo puede tener un enorme valor si responde a una necesidad real. No hace falta realizar una acción extraordinaria para demostrar consideración por alguien.

Saber ponerse en el lugar de los demás

Esta investigación permite reflexionar sobre una dimensión fundamental de las relaciones humanas, como prestar atención a las circunstancias ajenas. Ayudar no consiste únicamente en actuar con buenas intenciones, sino en comprender qué puede resultar útil para la otra persona. Por ejemplo, alguien que atraviesa un momento complicado quizá no necesite consejos, sino que otra persona le escuche sin juzgarle. En ocasiones, preguntar qué necesita alguien puede ser mucho más efectivo que decidir por él.

La relación entre la amabilidad y la capacidad de comprender otros puntos de vista también aparece en investigaciones sobre la toma de perspectiva. Un estudio explica que intentar comprender cómo otra persona interpreta una situación permite reconocer que existen diferentes maneras de experimentar una misma realidad. Esto no significa que todos los individuos amables tengan necesariamente una visión más amplia, pero sí ayuda a entender por qué la empatía puede favorecer relaciones más comprensivas.

Un estudio con investigadores vinculados a Oxford

La conclusión es que la bondad no debería medirse por lo espectacular que parece un sacrificio, sino por su capacidad para mejorar la situación de alguien. Escuchar, acompañar, ayudar con una tarea cotidiana o dedicar unos minutos a una persona que lo necesita pueden ser gestos pequeños, pero significativos. La verdadera amabilidad empieza cuando dejamos de mirar exclusivamente nuestras propias necesidades y prestamos atención a las de quienes nos rodean.