Los psicólogos coinciden: si pones el móvil boca abajo cuando estás con otras personas no es desconfianza, es para mejorar la calidad de la conversación

Dejar el móvil boca abajo sobre la mesa cuando quedas con amigos, familiares o tu pareja puede parecer un detalle sin importancia, pero transmite una idea clara, ya que durante ese rato, la atención está puesta en quienes te acompañan. No significa necesariamente desconfianza ni que quieras ocultar la pantalla. La psicología sobre el uso de los teléfonos en las relaciones sociales apunta a que reducir su protagonismo puede favorecer conversaciones más satisfactorias, especialmente cuando se comparten experiencias personales o asuntos importantes.

El móvil puede interferir incluso sin utilizarlo

Un estudio analizó cómo influía la presencia de un teléfono en las conversaciones. Los investigadores realizaron dos experimentos y observaron que tener un móvil cerca podía reducir la sensación de cercanía, confianza y empatía entre los participantes, sobre todo cuando hablaban de temas significativos.

Los resultados no demuestran que colocar el dispositivo boca abajo sea una solución infalible. Sin embargo, sí respaldan la idea de que el teléfono puede convertirse en una distracción, incluso cuando no se está consultando activamente. Apartarlo de la vista o guardarlo durante una conversación importante puede ayudar a evitar interrupciones innecesarias.

Cómo afecta a las relaciones el móvil

La psicología utiliza el término phubbing, formado a partir de las palabras inglesas phone y snubbing, para describir la conducta de ignorar a alguien por prestar atención al teléfono. Esta práctica puede hacer que la otra persona se sienta desplazada o poco escuchada, aunque esa no sea la intención de quien mira la pantalla.

Una investigación publicada en febrero de 2025 examinó cómo se percibe este comportamiento durante conversaciones informales y serias. Sus resultados mostraron que observar el uso del móvil mientras alguien habla se relacionaba con una menor calidad percibida de la conversación y con una interacción considerada menos apropiada.

Un gesto sencillo para escuchar mejor

Poner el teléfono boca abajo puede servir como recordatorio para no comprobar constantemente las notificaciones. También permite establecer una pequeña norma personal, ya que durante una comida, una cita o una charla importante, el teléfono queda en segundo plano, salvo que exista una razón para atenderlo.