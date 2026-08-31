La psicología explica el significado de cocinar y lavar los platos al mismo tiempo: revela patrones de la personalidad desconocidos

Hay personas que, mientras preparan la comida, aprovechan cada minuto para lavar una sartén, guardar un plato o limpiar la encimera. En lugar de dejar toda la cocina para el final, van realizando pequeñas tareas mientras esperan que hierva el agua o se cocinen los alimentos. Lo que parece simplemente una cuestión de orden puede estar relacionado con determinados procesos cognitivos. La psicología estudia precisamente cómo las personas organizan varias acciones al mismo tiempo y qué papel desempeñan la atención, la planificación y las funciones ejecutivas.

Una forma de organizar las tareas

Cocinar no consiste únicamente en seguir una receta. Mientras se prepara una comida, es necesario recordar qué ingredientes faltan, controlar diferentes tiempos, anticipar el siguiente paso y reaccionar ante lo que sucede en cada momento. Una investigación desarrolló incluso una prueba específica basada en cocinar para evaluar funciones ejecutivas, porque esta actividad requiere planificación, memoria prospectiva, multitarea y capacidad para mantener diferentes objetivos.

Lavar los platos mientras se cocina añade otra capa de organización. La persona no abandona completamente una actividad para comenzar otra, sino que intercala pequeñas acciones, ya que remueve una preparación, lava un utensilio, vuelve a los fogones y después recoge otro elemento. Este comportamiento se conoce en investigación como intercalación de tareas y se ha estudiado precisamente mediante actividades de cocina. En determinados experimentos, alternar las acciones de forma organizada permitió completar antes la tarea.

Ordenar mientras esperas

La explicación también puede estar relacionada con la percepción del desorden. El propio estudio señala que limpiar durante la preparación de la comida puede utilizarse como una estrategia para mantener controlado el entorno y reducir la sensación de acumulación de tareas.

Desde esta perspectiva, lavar los platos mientras se cocina puede funcionar como una especie de «cierre progresivo» de pequeñas tareas. En lugar de terminar la comida y encontrarse después con una cocina llena de utensilios, la persona va reduciendo el trabajo pendiente. No es necesariamente una señal de perfeccionismo ni de una personalidad concreta, pero sí puede reflejar una manera determinada de gestionar las obligaciones.