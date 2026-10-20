La psicología explica por qué sueñas con personas fallecidas: qué significa ver a un ser querido muerto mientras duermes

Soñar repetidamente con una persona fallecida puede despertar emociones muy intensas, desde la tranquilidad hasta la tristeza o la nostalgia. Para algunas personas, estas experiencias parecen una forma de volver a encontrarse con alguien a quien echan de menos. La investigación psicológica ha estudiado este fenómeno y apunta a una posible relación con la manera en que procesamos la pérdida y mantenemos vivo el vínculo emocional con quienes ya no están.

Un fenómeno estudiado por la psicología

En un estudio, los investigadores analizaron publicaciones de diferentes épocas y contextos culturales y encontraron que estas experiencias aparecen con frecuencia en situaciones de duelo. Entre los temas más habituales figuran el consuelo, la sensación de conexión y la impresión de recibir orientación.

Los resultados no significan que todos los sueños tengan una interpretación universal. Su contenido depende de las experiencias personales, de la relación con la persona fallecida y de las emociones que despierta su recuerdo. Por eso, los especialistas estudian estos episodios como experiencias subjetivas con posible significado emocional, sin que puedan considerarse una prueba de comunicación sobrenatural.

¿Por qué aparecen una y otra vez?

Una posible explicación es que el cerebro siga procesando recuerdos y sentimientos vinculados a una pérdida. La ausencia de alguien importante puede continuar teniendo un peso emocional mucho después de su muerte, especialmente cuando existen recuerdos intensos, fechas señaladas o asuntos que la persona siente que quedaron pendientes.

Un estudio analizó los sueños de 216 personas que habían perdido a su pareja. Sus resultados respaldaron varias funciones posibles de estas experiencias, como procesar el trauma, regular las emociones y mantener una conexión psicológica con el ser querido. No obstante, los resultados de este grupo concreto no pueden extrapolarse automáticamente a todas las personas.

¿Son mensajes de quienes han muerto?

Algunas personas interpretan estos sueños como una despedida, una señal de tranquilidad o una visita simbólica. Esa lectura puede formar parte de sus creencias espirituales y resultar reconfortante, pero la evidencia científica disponible no permite confirmar que los fallecidos se comuniquen mediante los sueños.

El significado personal puede ser importante sin necesidad de atribuirle una explicación sobrenatural. Recordar a alguien, sentir que sigue presente en la propia historia o encontrar consuelo después de soñarlo son experiencias compatibles con el mantenimiento del vínculo emocional tras una pérdida.