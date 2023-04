La alimentación representa el 40% de los hurtos en los supermercados. Según los datos extraídos del último informe de la empresa especializada en la protección de productos en el punto de venta, STC, los ibéricos, el atún y el bonito lideran junto a los licores y los vinos el TOP 5 de productos desaparecidos misteriosamente de nuestros supermercados en el último semestre. Estos son los productos que más se roban en el supermercado.

Aunque la gran mayoría no robaremos en estos establecimientos, “si algo hemos aprendido en las últimas décadas es que el hurto no es inherente en particular a nadie. Hurtan los jóvenes, los adultos y los mayores, sin diferencia de sexo ni siquiera de condición económica. Los hurtos se cometen a partes iguales entre clientes habituales y ladrones profesionales, aunque la motivación es diferente”, asegura Salvador Cañones, socio-director de STC.

Qué productos más se roban en el supermercado

En general, se prefieren hurtar productos Gourmet: caña de lomo, quesos D.O, carnicería selecta; predilección por los autóctonos: vinos con D.O, Productos locales, además de helados, chocolate, frutos secos.

En el TOP 5, los productos que más se roban son los ibéricos, licores, el atún o los vinos. Vamos, corresponden a algunos de los productos más caros.

Según Comunidades Autónomas

El estudio arroja datos curiosos sobre las preferencias a la hora hurtar según la comunidad en la que se vive.

La Rioja – el Chocolate

Madrid – helados

Valencia – helados

Castilla y León – caña de lomo

Castilla La Mancha – Queso en piezas

Aragón – Carnicería selecta

Galicia – Pulpo

Cantabria – Pulpo

Asturias – gambas y langostinos

El caso de las Islas Baleares: queso balear y licor balear

Los que siguen la Dieta Mediterránea los encontrarás en:

Ceuta y Melilla – Aceite de oliva

Andalucía – cuñas de queso

Canarias – Aceite de oliva

Navarra – frutos secos

Hurtamos lo que nos gusta, lo que no podemos permitirnos, o lo que nos hace sentir bien. En esta misma tabla introduciríamos también ‘Lo que está a nuestro alcance’, Se sustraen productos simplemente porque se puede hacer. Este caso, la protección actúa como elemento disuasorio.

La empresa creadora del estudio establece que las cadenas de buscan ayudar al cliente honrado e invitar al ladrón profesional a desplazarse a otro establecimiento no protegido o simplemente protegido con otras soluciones menos eficaces que las que ofrecemos.

Establecen que la actual situación que vivimos, la inflación, con la subida de precios indiscriminada en la cesta de la compra, hace que, lejos de disminuir, este aumento de hurtos en los supermercados crezca.