Presta atención a este peligroso detalle sobre las latas de atún: lo que necesitas saber

El atún representa uno de los alimentos más flexibles y beneficiosos disponibles en el mercado. Es posible disfrutarlo fresco o conservado en lata, siendo esta última la forma más común de consumo. Además, su preparación admite una variedad de estilos: desde incorporarlo en ensaladas hasta utilizarlo en bocadillos, empanadas, croquetas, pastas, y pizzas. No obstante, es crucial mantenerlo en condiciones óptimas para evitar su deterioro y los posibles riesgos para la salud que esto conlleva. Por esta razón, es esencial estar informado y alerta acerca de la crítica información sobre las latas de atún que debes considerar.

El dato sobre las latas de atún que debes conocer

Como decimos, comer atún enlatado es sin duda la manera más popular de comer atún, ya que es una forma cómoda y práctica de tener este alimento siempre a mano. Se puede comprar al natural o en aceite, y se puede utilizar para múltiples recetas. Para conservarlo correctamente hay que tener en cuenta varios aspectos entre los que están:

Comprar el atún enlatado en un establecimiento que cumpla con las normas sanitarias y revisar la fecha de caducidad y el estado del envase.

Guardar el atún enlatado en un lugar fresco, seco y oscuro, alejado de fuentes de calor y humedad.

alejado de fuentes de calor y humedad. Consumir el atún enlatado antes de su fecha de caducidad y no abrirlo hasta el momento de su uso.

¿Y una vez abierto? Mucha gente compra latas de atún pequeñas, pero también las tenemos grandes, por lo que a veces nos sobra mucho atún y no dudamos a la hora de guardar la lata directamente en la nevera.

Nunca guardes la lata de atún en la nevera

Algo que puede ser un auténtico peligro si tenemos en cuenta que el aluminio de la lata puede provocar que se transfiera un poco de metal al alimento, lo que puede alterar su aspecto y sabor, pero además al estar dentro de la lata y en contacto con el frío, es más fácil que el atún se seque mucho antes y notemos además cierto sabor rancio o que incluso acabe en mal estado.

Para evitar estos riesgos, lo mejor es trasladar el atún a un recipiente hermético de vidrio o plástico y cubrirlo con su propio líquido (agua o aceite) y luego tapar. Así se puede conservar en la nevera hasta 4 o 5 días, aunque se aconseja consumirlo antes de llegar a este punto.

¿Qué riesgos tiene consumir atún en mal estado?

El consumo de atún en mal estado puede provocar una intoxicación alimentaria por histamina, una sustancia que se forma cuando las bacterias descomponen la histidina, un aminoácido presente en el pescado azul. Esta intoxicación se llama escombroidosis y se caracteriza por síntomas como:

Enrojecimiento e hinchazón de la piel.

Picor e irritación de los ojos.

Dolor de cabeza y mareos.

Náuseas y vómitos.

Dificultad para respirar.

Estos síntomas suelen aparecer entre 10 minutos y 2 horas después de consumir el atún contaminado y pueden durar entre 8 y 24 horas. En casos graves pueden requerir atención médica urgente.

Cuánto atún en lata podemos comer a la semana

El atún es un alimento saludable y delicioso que podemos disfrutar de muchas formas si lo conservamos adecuadamente. Siguiendo estos consejos podremos aprovechar al máximo sus propiedades y evitar riesgos innecesarios para nuestra salud, aunque no olvidemos que no deja de ser un pescado del que se dice que tiene mucho mercurio. Y aunque el atún de lata no suele ser atún rojo, que es la especie que suele estar más contaminada, los expertos recomienda no comer más de 4 o 5 latas pequeñas a la semana.