La polémica está servida: la tremenda descripción de un diario inglés sobre Cataluña que ha levantado ampollas

Un diario inglés ha realizado una tremenda descripción que pone los pelos de punta, sobre Cataluña que ha levantado ampollas. Rápidamente se han viralizado por las palabras que utiliza para dirigirse a esta comunidad autónoma con solo un titular. La portada es lo que ha acabado siendo viral.

La polémica está servida en un momento en el que Cataluña es protagonista por otros tristes motivos. Este titular agrava una situación que se ha convertido en crónico y que muestra cuál es la visión de este lugar de España desde fuera.

La tremenda descripción de un diario inglés sobre Cataluña

és TAN denigrant que és graciós "spanish – holiday – region"

Cataluña se ha convertido en noticia en un medio inglés que ha querido advertir a todo el mundo de la situación que puede afectar a todo aquel que visite este lugar. A nivel político, los catalanes son noticia en España, pero también lo son fuera de nuestro país por otros motivos.

Esta Comunidad Autónoma se enfrenta a una terrible sequía que no es la primera vez que les afecta, pero sí que se pone sobre la mesa la gestión que se está haciendo de esta problemática. En 2008 vivimos una situación similar en la que se llevaron barcos de agua, hasta que la lluvia hizo acto de presencia y se recuperaron los embalses.

En ese momento, quedó muy claro qué había fallado y cómo intentar solucionar este tipo de problemas. Las depuradoras han ido aumentando su capacidad, pero no lo suficiente ante un crecimiento de la población y un uso del agua, que no ha disminuido, sino que se ha multiplicado.

Ante tal situación la emergencia climática obliga a hacer restricciones, algo que afectará de lleno al turismo. No poder disponer, por ejemplo, de agua en las duchas de las playas o de las piscinas públicas o tener un tiempo limitado para ducharse, puede ser algo que llegue en breve.

Las restricciones hacen, al igual que durante la pandemia o en los últimos años, que Cataluña no sea vista con buenos ojos para unos turistas que pueden elegir dónde dejar su dinero. Por lo que este medio inglés ha querido advertir de la situación excepcional a la que se enfrentaron los que viajen a este lugar del mundo en breve.

El titular que ha usado para lanzar la noticia no solo no ha gustado nada de nada, sino que he generado una polémica que rápidamente se ha convertido en viral.

La manera en la que se refiere a Cataluña en el titular ya ha hecho que se convierta en una auténtica pesadilla para muchos. No solo no usa la palabra que hace referencia a esta comunidad, sino que en su lugar ha puesto tres palabras para identificar de qué sitio está hablando de una manera que deja a más de uno en shock.

La prensa británica se refiere como ‘Spanish’, ‘Holidays’, ‘Region’, las tres primeras palabras de esta noticia ya son contundentes. Esta región española de vacaciones parece que ha sido lo que ha desatado la polémica en redes sociales. Muchos han compartido este titular que consideran totalmente desafortunado.

Birmingham Live es el medio que ha querido poner sobre la mesa la situación que está viviendo Cataluña en referencia a esta sequía que está dejando unos registros que no se han visto durante los últimos años. Esta comunidad tiene que afrontar una ausencia de lluvias que han vaciado unos embalses que son determinantes para abastecer las principales ciudades y áreas turísticas.

Teniendo en cuenta que es Barcelona la que recoge gran parte del turismo de esta comunidad, pero también es la que empezará a hacer las primeras restricciones, los turistas de todo el mundo, pero en especial de Reino Unido esperan ver en qué se concretan estas restricciones.

Teniendo en cuenta que en 2023 visitaron Cataluña un total de 18 millones de turistas, desde 2016 que son los británicos los que se ponen a la cabeza en los rankings de visitantes. Unos 300.000 se quedan en Barcelona, dejando su dinero en sus hoteles y negocios de hostelería de la capital.

Por ese motivo, esta publicación puede causar estragos ya que además habla de sequía histórica con unas cifras que pueden asustar a más de uno. Son cientos de miles de ingleses los que vienen a España y en concreto a Barcelona. Las redes sociales se han hecho eco de esta publicación que ha dejado muy clara la posición que ocupa Cataluña o la visión que tienen desde fuera de nuestro país de este lugar.

Una región turística que este verano puede ver llegar unas restricciones que no serán nada populares para unos visitantes que quieren disfrutar de la experiencia de viajar sin preocuparse por el consumo del agua.