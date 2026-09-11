Perico Delgado, ex ciclista y comentarista televisivo (66 años): «En mi época, lo peor de cada ciclista salía al llegar a la meta»

Pedro Delgado, el ex ciclista español ganador de La Vuelta y del Tour de Francia, ha recordado varias veces la dureza del ciclismo en su época. Eso sí, en alguna ocasión lo ha hecho con cierta nostalgia. Como cuando habla de los finales de etapa en la carrera francesa.

Y es que, a sus 66 años, el actual comentarista televisivo, recuerda cómo al final de las etapas los ciclistas llegaban a las manos en una auténtica batalla campal por conseguir una botella de agua antes que el rival.

Con cierta ironía, Perico Delgado destacó que esa actitud prácticamente ya no existe en el ciclismo actual: «Lo peor de cada ciclista salía en la meta».

Perico Delgado recuerda cómo los ciclistas se pegaban por una botella de agua en el Tour

En aquel Tour, el agua con gas Perrier era patrocinadora y el avituallamiento tras la llegada tenía poco que ver con el despliegue actual de auxiliares, bebidas y personal esperando a cada corredor.

De esta manera recordaba el Tour de Francia de los años Perico Delgado en una entrevista con Laura Meseguer. Para ejemplificar la dureza de los ciclistas contó una anécdota de los finales de etapa.

«Había una lucha que me encantaba y es algo que se ha perdido. Pasabas la meta y había un camión chino de Perrier y había una persona repartiendo botellas de agua», relataba Perico con cierta ironía.

A partir de ahí se desataba el caos: «Llegan allí 180 corredores sedientos que acaban de esprintar o que acababan de pegarse con otros ciclistas en los últimos 10 kilómetros con una sed… Y llegábamos allí con lo peor de cada uno que salía en ese momento».

«Eso hoy en día sería un reportaje buenísimo. La cara de estrés, los ojos fuera de tus órbitas acordándome de la madre, del padre, del tío, de la abuela… ¡Buah! Eso sí que era increíble. Nosotros era llegar a la Perrier con un puntito de calma y ver si hoy me pegaba o no por una botella», ha recordado con cierta nostalgia.

Porque lo peor de todo es que las botellas nunca se acababan: «Llegar significaba que habíamos acabado. Si llegabas muy atrás agua había, era esperar un minuto, pero estabas tan sediento que te entraban las prisas por todo, te volvías loco en ese momento».

La dureza con la que los franceses trataban a los ciclistas españoles, según Pedro Delgado

Esta no es la única experiencia que demuestra lo duro que era el ciclismo en los años ochenta y noventa. Por ejemplo, relató en otra ocasión cómo se trataba a los ciclistas españoles en Francia.

Para el ex ciclista segoviano lo que se había era un ambiente en el que los corredores españoles llegaban a Francia con sensación de inferioridad y con la impresión de que iban a recibir un trato hostil.

De hecho, hasta 1983, año en el que Ángel Arroyo fue segundo en el Tour de Francia, muchos ciclistas españoles acudían a las carreras francesas con ese complejo. No se veían como candidatos naturales a ganar, sino como corredores que debían soportar un contexto adverso.

Pero la situación llegaba hasta puntos extremos: «En mi época a los españoles nos negaban la comida en las carreras francesas». Es decir, el conflicto fue mucho más allá de lo deportivo.

Quién es Perico Delgado, leyenda del ciclismo y ganador del Tour de Francia

Pedro Delgado Robledo, conocido popularmente como Perico Delgado, nació en Segovia el 15 de abril de 1960. Fue ciclista profesional entre 1982 y 1994 y tuvo un marcado perfil de escalador y una actitud en la carretera que le granjeó el carisma y el cariño de los aficionados.

Su palmarés lo sitúa entre los grandes nombres del ciclismo español, ya que ganó el Tour de Francia de 1988 y conquistó dos veces la Vuelta a España, en 1985 y 1989. En total logró 49 victorias como profesional.

También sumó nueve triunfos de etapa en grandes vueltas: cuatro en el Tour de Francia y cinco en la Vuelta a España. Además, obtuvo el premio de la combatividad del Tour en 1987.

Tras retirarse, Delgado siguió ligado al ciclismo como comentarista de grandes vueltas en radio y televisión.