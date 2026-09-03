Pasar un rollo de papel adhesivo por las lámparas: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

Nuria Orobio ha publicado un vídeo en las redes sociales en el que ha dado un truco para la limpieza del hogar y se ha centrado en una de las zonas más conflictivas: las lámparas. Estos elementos decorativos dentro de la vivienda suelen acumular mucho polvo y para ello esta experta en decoración ha explicado el truco para retirarlo de forma muy fácil y sencilla. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el truco para limpiar las lámparas de casa.

Es una de las grandes cuestiones que se hacen muchas personas que tienen que afrontar asiduamente la limpieza del hogar: ¿cómo limpiar las lámparas? Este es uno de los elementos decorativos más importantes dentro de un hogar y que tiene una misión fundamental: alumbrar durante la noche a través de la bombilla que hay en su interior. A la hora de limpiar las lámparas, podemos tener problemas con la tulipa que recubre este objeto que se acrecentará en caso de ser de terciopelo u otros tejidos que no repelen el polvo.

«Mini truco de limpieza para dejar las pantallas de las lámparas impolutas». Este es el titular del vídeo publicado en las redes sociales por la experta en limpieza Nuria Orobio, que cuenta con miles de visualizaciones y en el que da un truco fácil para poder limpiar la suciedad de estas lámparas en cuestión de minutos. Todo depende de un producto que está de moda y que podemos encontrar en cualquier supermercado.

El truco para limpiar las lámparas

«Hoy te comparto un minitruco de limpieza express», comienza diciendo en el vídeo en el que da el truco para limpiar las tulipas de las plantas.

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«¿Sabías que puedes limpiar el polvo de las pantallas de las lámparas simplemente pasando un rollo de papel adhesivo?», dice esta experta en decoración mientras pone el foco en el clásico rollo de papel adhesivo que se suele comercializar para eliminar los rastros de pelos que dejan los animales en casa o también distintas pelusas. Y su funcionamiento es bien sencillo, este producto lleva una hoja incorporada cuyo objetivo principal es atrapar todos los restos de suciedad que puede encontrar.

«Pruébalo y me cuentas por qué quedan impolutas», finaliza el vídeo diciendo esta experta en decoración que ha dado un truco para limpiar las fundas de las lámparas. Al igual que sucede con la ropa, si haces un barrido con este elemento a las fundas, podrás atrapar todo el polvo o pelusa en cuestión de segundos.