Es el país menos visitado de Europa y no entendemos por qué: fíchalo para viajar este año

Este año ficha para tu primer viaje el país menos visitado de Europa, te sorprenderá saber cuál es y todo lo que tiene qué ofrecerte. Hay un lugar de este continente que no recibe muchas visitas, quizás sea por su tamaño o situación, pero parece que no tiene esa alegría por las calles que un sitio turístico nos ofrece. A veces no es necesario viajar donde va todo el mundo, solo tenemos que movernos hasta estar en un lugar en el que nos sintamos a gusto. Ahorrarte un buen dinero o hacer lo imposible para descubrir un país que seguro que te enamorará.

El país que menos se visita de Europa

Luxemburgo tiene el título de ser el país que menos se visita de Europa recibe millones de visitas y lo hace en base de unos países que representan su historia y enamoran por una serie de cualidades que quizás no conocías hasta la fecha. Ha llegado el momento de empezar a pensar en los primeros viajes del 2024. Una nueva oportunidad de descubrir rincones con mucho encanto nos está esperando, así que no debemos perder de vista los sitios menos masificados.

Menos gente, significa más espacio. Aunque quizás nos encanta viajar por el mundo, viendo las caras a esos millones de personas con los que compartimos espacio y tiempo, nunca está de más un poco de tranquilidad. La realidad es que estamos ante un tipo de elemento que acabará siendo el que marque un antes y un después, un viaje sin masificaciones que será uno de los descubrimientos de este año.

Es uno de los países en los que mejor se vive. Si vemos los indicadores del estado del bienestar, estaremos ante un lugar en el que vamos a sentirnos especialmente bien, de la mano de un tipo de estilo de vida muy similar al nuestro. Pero con importantes diferencias ya que estamos ante un lugar que hay que visitar.

El hecho de que sea un país pequeño no nos debe detener, incluso es algo positivo. Alquilando un coche podemos ir a varios puntos importantes. Además de que está muy cerca de otros países de la Unión Europea que podemos visitar al mismo tiempo que este país que de momento recibe pocas visitas.

Ficha este país para visitar este año

Entre los propósitos de año nuevo hay una propuesta que nunca falla, la de visitar un país o varios este 2024. La realidad es que podrás hacer una ruta casi completa, tachando de tu lista uno de los que menos recibe en este momento y viendo cómo se vive en los países que hacen frontera con este.

Sin duda alguna, visitar Luxemburgo es un buen plan si queremos deleitarnos con un país que tiene una gastronomía espectacular. Destaca el vino como ingrediente principal de unas comidas que son altamente calóricas y con las que seguro vamos a descubrir un sinfín de buenas sensaciones.

Además de ser cuna de grandes fortalezas. Duques y príncipes han habitado esos grandes palacios que parecen sacados de un cuento de hadas. Es un lugar que hay que descubrir y para poder hacerlo, nada mejor que un viaje low cost. Al ser menos visitado quizás nos costará un poco más, aunque podemos servirnos de su situación cerca de otros países para llegar.

Deberás tener en cuenta que el transporte público es gratuito, así que vas a poder moverte libremente por Luxemburgo siempre que lo desees. Una oportunidad única de viajar por todo lo alto, solo pensando en dónde parar para comer y disfrutar de las delicias que este país nos tiene preparadas.

Son solo 660.809 habitantes los que viven en Luxemburgo, menos que en las grandes ciudades de nuestro país, por lo que estaremos ante un país casi ciudad. El área de 2.586 kilómetros que forma este territorio está marcada por los bosques que en invierno adquieren un encanto especial.

Vayas donde vayas, en cualquier época del año estarás descubriendo una ciudad o país con una serie de condiciones que debes ver con tus propios ojos. Te dejarás seducir por una serie de elementos que seguro que te encantarán. Aunque no tenga muchos visitantes puede hacerte descubrir un lugar muy interesante para viajar.

No tendrás las típicas fotos que tiene todo el mundo y que quizás te incluso molestan. Gracias a este nuevo reto, estarás pendiente de una zona de Europa que pese a ser un eje central no está muy presente entre las quinielas de los sitios que debemos visitar. Tienes cerca a Alemania, Bélgica y Francia, en este país podrás escuchar estas tres lenguas junto con la local. Toda una cuna de culturas y de tradiciones que seguro que te apasionará cuando la descubras.