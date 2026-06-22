Pablo Neruda sobre la niñez: «El niño que no juega no es niño, pero el hombre que no juega perdió para siempre al niño que vivía en él y que le hará mucha falta»

Más de medio siglo después de su muerte, Pablo Neruda continúa inspirando a millones de personas con reflexiones que van más allá de la poesía. «El niño que no juega no es niño, pero el hombre que no juega perdió para siempre al niño que vivía en él y que le hará mucha falta». La frase, incluida en sus memorias Confieso que he vivido, se ha convertido en una auténtica reivindicación universal de la importancia de conservar la curiosidad, la imaginación y la capacidad de asombro a lo largo de la vida.

El valor del juego

La cita de Neruda parte de una idea sencilla pero muy profunda, ya que jugar no es únicamente una actividad infantil, sino una necesidad humana. Para los niños, el juego es una herramienta fundamental para descubrir el mundo, desarrollar habilidades sociales y estimular la creatividad. El poeta consideraba que la infancia era una etapa decisiva en la construcción de la personalidad y la sensibilidad de cada individuo.

Sin embargo, el mensaje va más allá de los primeros años de vida. Neruda advertía que los adultos abandonan completamente el juego, la imaginación o la capacidad de disfrutar de las pequeñas cosas corren el riesgo de perder una parte fundamental de sí mismos. Esa conexión con el «niño interior» aparece como una fuente permanente de creatividad, ilusión y bienestar emocional.

Una filosofía presente en su vida

La frase no era una simple reflexión. En sus memorias, el escritor chileno confesó que había reunido en su casa «juguetes pequeños y grandes» porque no podía vivir sin ellos. Para Neruda, coleccionar objetos curiosos, caracolas marinas o elementos extravagantes era una manera de mantener viva la fascinación por el mundo que caracteriza a los niños.

Esa actitud estuvo muy presente durante toda su vida. El poeta, cuyo nombre completo era Pablo Neruda Ricardo Eliécer Neftalí Basoalto, defendía la enorme importancia de observar la realidad con ojos nuevos, una característica que marcó gran parte de su obra y que contribuyó a convertirlo en una de las figuras más influyentes de la literatura en la lengua española.