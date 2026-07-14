Olvídate de bajar las persianas para combatir el calor: la nueva tendencia en las casas este verano 2026 que no va a subir ni un céntimo tu factura de la luz

La nueva tendencia en las casas este verano 2026 para combatir el calor y no subir ni un céntimo la factura de la luz te cambiará la vida. Estamos viviendo los años más calurosos desde que se tienen registros, en unos días en los que realmente cada pequeño detalle puede ser esencial. Un cambio de tendencia que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a visualizar de una manera muy distinta. Los expertos no dudan en darnos algunas ayudas para mantener ese día a día en el que no nos cueste dinero esta comodidad que necesitamos.

A la hora de hacer realidad este cambio que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente, en estos días en los que realmente puede convertirse en un plus de buenas sensaciones. Unas persianas que nos ayudan a combatir el calor y que no necesariamente las debemos subir para combatir el calor, esta nueva tendencia quizás nos descubrirá algo que no sabíamos.

Bajar las persianas para combatir el calor no será una realidad

Es importante conocer lo que puede pasar con unos detalles que serán los que nos marcarán de cerca. Con unas persianas que son un elemento que nos diferencia del resto de nuestros vecinos de Europa, llevamos décadas con estos elementos que son esenciales para ganar privacidad, pero también para escapar del calor.

Si hay algo que se echa de menos fuera de España, son esas persianas que nos aportan una privacidad, pero también una estética y funcionalidad imprescindible. Nos enfrentamos a un cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede ser posible.

Las altas temperaturas de estos días en los que realmente cada pequeño gesto puede ser esencial. Bajar o subir las persianas nos permiten escapar del calor o ventilar una casa que necesitará de nuevo algunos elementos que pueden acabar siendo lo que nos dará ese detalle que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos tener en mente.

Los expertos nos dan el truco definitivo, el que vamos a poner en práctica en unos días en los que realmente tocará hacer realidad este cambio que quizás hasta el momento no sabíamos. Te vas a olvidar de subir las persianas.

La nueva tendencia en las casas este verano 2026 que no va a subir ni un céntimo tu factura de la luz

Este verano 2026 vas a poder hacer realidad este cambio de tendencia que será esencial en estos días. Tendremos que empezar a prepararnos para un cambio que será el que nos marcará de cerca. Una tendencia que no hace subir la factura de la luz, pero se nota mucho.

Los expertos de Persianasonline nos dan una serie de pasos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. En unos días en los que el sol puede impactarnos de forma continuada, deberemos tener en consideración lo que podemos hacer para conseguir un giro radical importante:

Fachada sur. El sol da directamente en verano desde media mañana hasta media tarde. Bajar la persiana antes de las 10:00 y subirla después de las 17:00-18:00 cuando el ángulo solar ya no impacta directamente. Por la noche, ventilación cruzada con persianas subidas para renovar el aire fresco nocturno.

Fachada oeste. El peor escenario en verano: el sol de tarde (15:00-20:00) entra con el calor acumulado del día. Bajar la persiana antes de las 14:00 en orientación oeste durante julio y agosto.

Fachada este. Sol de mañana, menos intenso y con temperatura exterior aún baja. La gestión es menos crítica, aunque en días de mucho calor conviene bajar la persiana a partir de las 9:00-10:00.

Fachada norte. Luz difusa, sin impacto solar directo en verano (en latitudes de Madrid). La persiana tiene menos función de protección solar y puede mantenerse subida durante el día.

Siguiendo con la misma explicación: «Una persiana bajada reduce entre un 30% y un 60% la ganancia de calor solar a través de una ventana, según el tipo de lama y el vidrio. Lo clave es bajarla antes de que el sol dé directamente en el cristal, no después. Si esperas a que la habitación ya esté caliente para bajar la persiana, estás actuando tarde: el calor ya ha entrado a través del cristal y se ha acumulado en el mobiliario. La persiana entonces sólo impide que, entre más, pero no extrae el calor que ya está dentro».

Una persiana que se sube a tiempo, podría ser lo que estamos buscando para eliminar ese calor intenso que puede llegar sin ellas. Un pequeño gesto como subirlas a la hora adecuada, nos ahorrará algunos euros a final de mes.