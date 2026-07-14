El proverbio irlandés que resume una gran lección de vida: «El anciano para aconsejar, y el joven para actuar»

«El anciano para aconsejar, y el joven para actuar», afirma un viejo proverbio irlandés. La frase nace de una división muy sencilla: el anciano aconseja y el joven actúa. Se trata de una colaboración entre generaciones, ya que la experiencia es la que orienta y la energía la que ejecuta. Si se unen, la acción tiene más opciones de ser acertada. La sabiduría necesita manos y la energía, dirección.

El anciano representa la memoria y la experiencia acumulada. Ha podido ver errores, consecuencias, ciclos y decisiones que parecían urgentes, pero no lo eran. Su consejo viene de haber vivido lo suficiente como para interpretar los patrones y advertir sobre peligros que el entusiasmo juvenil no ve.

El joven, en cambio, representa movimiento. Tiene fuerza, tiempo, impulso y disposición para transformar lo que existe. Pero toda esa energía se puede dispersar sin la orientación debida. Por eso el proverbio no exalta la acción ciega, sino la acción guiada por consejo. Eso sí, la frase expone dos errores: el primero es despreciar a los mayores como si su experiencia no sirviera y el segundo es dejar a los jóvenes sin espacio, como si solo debieran escuchar y nunca actuar.

Que es un proverbio irlandés

Un proverbio irlandés es una expresión breve de sabiduría tradicional vinculada a la cultura de Irlanda. Estos se suelen transmitir de generación en generación y condensan enseñanzas sobre la vida cotidiana, la familia, la amistad o el trabajo, entre otras cosas. Muchos tienen una raíz oral (útiles para recordarse fácilmente y repetirse en conversaciones).

En este caso, el proverbio muestra una visión comunitaria de la vida. Cada generación puede aportar algo, independientemente de la edad. Cuando los mayores aconsejan sin imponer y los jóvenes actúan sin despreciar la experiencia, se produce una combinación poderosa y que ninguna de las dos funciona por sí sola.