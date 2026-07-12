Muere un joven de 28 años mientras se bañaba en el pantano de San Juan (Madrid)

Un joven de 28 años ha muerto este domingo mientras se bañaba en el pantano de San Juan, en Madrid, acompañado de varios amigos.

Según ha informado un portavoz del 112, la primera llamada a Emergencias 112 se ha producido a las 08:54 horas y hasta el lugar se han desplazado los Bomberos de la Comunidad de Madrid, que han localizado el cuerpo del hombre a unos tres metros de profundidad.

Finalmente, ha sido la Guardia Civil la que ha recuperado el cuerpo del joven y el Summa 112 ha confirmado su muerte. La Benemérita se ha hecho cargo de la investigación.

El psicólogo de guardia del Summa 112 ha tenido que atender a los amigos del fallecido tras lo ocurrido.