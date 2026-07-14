La canción de 1965 que sigue siendo un himno mundial y surgió durante un sueño de su compositor

Surgió durante un sueño de su compositor esta canción que desde 1965 es un himno mundial. La música es casi mágica, tiene el poder de hacernos cambiar de humor, de permitirnos recordar, de enmarcar momentos del todo inesperados en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta. Es cuestión de ponernos manos a la obra con la ayuda de una serie de detalles que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca. En estos días en los que quizás tendremos que necesitar una dosis extra para seguir apostando claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días. Una canción que puede acabar siendo la que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Es hora de conocer lo que puede pasar en unos días en los que realmente tocará estar preparados para lo peor. Estaremos recordando un plus de buenas sensaciones que parece que llegará cuando nos centremos en una canción de esas que impresionan y que ponen los pelos de punta. De tal forma que tocará empezar a imaginar la forma en la que se creó esta increíble canción que ya es un himno.

Durante el sueño de su compositor surgió esta canción

La realidad es que la música tiene algo de especial, hay canciones que nos recuerdan los sentimientos más profundos, que nos hacen vibrar de una forma sorprendente. Es el poder de unas melodías que han nacido de la nada, es decir, forman parte de la imaginación de unos expertos que pueden ayudarnos a sentir una melodía especial.

Ser músico es un arte, como cualquier otro arte, la manera de expresarse a veces aparece de una forma inesperada. Ese impulso de pintar un cuadro o de dejar ver lo que escondemos dentro y nadie más ve. Puede ser el origen de una novedad que puede acabar siendo el que mejor se adaptará a nuestras necesidades.

Es momento de conocer una historia que nos trasladará a una de las melodías más importantes del siglo XX. Todo un clásico que hemos escuchado en más de una ocasión y que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a visualizar una situación del todo inesperada.

Saber cómo nació esta melodía nos hace pensar realmente en estos días en los que realmente cada pequeño gesto puede acabar siendo lo que nos dará un giro radical que puede ser esencial. Un cambio de tendencia que puede ser clave en estos días en los que realmente puede ser clave.

Sigue siendo un himno mundial esta canción de 1965

Yesterday es una de las canciones más famosas de los Beatles que nació de un sueño de Paul McCartney. Uno de los grandes músicos de todos los detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente puede ser esencial en estos días.

El 6 de agosto de 1965 este genio de la música que pertenecía a uno de los grupos más importantes de los últimos tiempos nos dio una inesperada sorpresa, creando una canción que puede ser un básico de nuestro día a día.

Yesterday, all my troubles seemed so far away,

Now it looks as though they’re here to stay,

Oh, I believe in yesterday

Suddenly, I’m not half the man I used to be

There’s a shadow hanging over me

Oh, yesterday came suddenly

Why she had to go I don’t know, she wouldn’t say

I said something wrong, now I long for yesterday

Yesterday, love was such an easy game to play

Now I need a place to hide away

Oh, I believe in yesterday

Why she had to go I don’t know, she wouldn’t say

I said something wrong, now I long for yesterday

Yesterday, love was such an easy game to play

Now I need a place to hide away

Oh, I believe in yesterday,

Mm mm mm mm mm.

Los expertos de Classesdeguitarralaspalmas explican en su blog que: » «Yesterday» nació de una idea que llegó a McCartney mientras dormía, un fenómeno que él mismo ha descrito como un «sueño musical». Según McCartney, la melodía surgió tan naturalmente que inicialmente pensó que ya existía, como si la hubiera escuchado en algún otro lugar. En una entrevista con el biógrafo de la banda, Hunter Davies, McCartney explicó que la melodía se le presentó en un sueño, y que durante un tiempo temió que estuviera plagiando a alguien. Afortunadamente, después de tocar la canción en su guitarra, se dio cuenta de que era original.

Este relato de McCartney fue corroborado por el propio autor en su biografía The Beatles (1968), un texto fundamental en la historia de la banda. En este libro, Davies subraya la asombrosa rapidez con la que McCartney construyó la pieza, con la letra naciendo después de la melodía. La canción se escribió en gran parte en la casa de McCartney en Londres, donde pasó mucho tiempo afinando la letra».

Siguiendo con la misma explicación: «»Yesterday» marcó una clara ruptura en el estilo de The Beatles. En 1965, la banda estaba inmersa en su etapa más experimental, pero «Yesterday» se destacó por su formato de balada acústica, alejada de los sonidos característicos del rock de esa época. De acuerdo con el biógrafo Mark Lewisohn en The Complete Beatles Recording Sessions (1988), la canción se grabó con una instrumentación minimalista: una guitarra acústica, el cuarteto de cuerdas y la voz de McCartney. Esta sencillez la hacía sobresalir, mostrando una faceta más íntima de la banda. Los Beatles, conocidos por su creatividad y su voluntad de experimentar, nunca antes habían trabajado con cuerdas en una grabación. La idea de usar un cuarteto de cuerdas fue sugerida por McCartney, quien en ese momento estaba buscando una manera de darle un tono más elegante y emotivo a la canción. Según Geoff Emerick, el ingeniero de sonido de la banda, esta experimentación con cuerdas fue un momento clave en el proceso de grabación de la canción, que se llevó a cabo en los estudios Abbey Road el 14 de junio de 1965″.