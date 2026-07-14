Qué pasa si España gana, empata o pierde contra Francia: los tres escenarios en las semifinales del Mundial 2026

España se enfrenta hoy a Francia en la semifinal del Mundial 2026 en un partido que será histórico. El equipo de Luis de la Fuente ha conseguido llegar a esta fase del torneo 16 años después y se lo juega todo ante la Francia de Mbappé.

¿Qué pasa si España le gana a Francia?

Si el combinado español vence a Francia, se clasificará para la final del Mundial 2026 que será el próximo domingo 19 de julio. La victoria le permitiría sostener su candidatura y el buen nivel defensivo que mostró en la fase de grupos y en la eliminatoria.

En caso de que España gane todavía no sabría quién sería su rival en la final del Mundial, que saldrá del partido entre Inglaterra y Argentina que se jugará mañana, miércoles 15 de julio.

¿Qué pasa si empata España contra Francia?

En esta fase eliminatoria, el partido no puede quedar empatado como resultado final. Si ambos quedan igualados después de los 90 minutos, se jugará un tiempo extra de 30 minutos. Si el encuentro sigue igual, la clasificación se definirá por penaltis.

Ese escenario puede ser incómodo para España, más tras las eliminaciones desde los 11 metros en las últimas citas mundialistas.

¿Qué pasa si pierde España contra Francia?

Si España pierde con Francia, no podrá jugar la final del Mundial 2026 pero lucharía por el tercer puesto en un partido que se jugará el sábado 18 de julio y cuyo rival sería la selección que pierda en el encuentro entre Inglaterra y Argentina.