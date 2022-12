No vuelvas a hacer esto al irte a dormir: no te gustarán las consecuencias

Si bien es verdad que las coletas predominan en verano, cuando las altas temperaturas obligan a llevar el pelo recogido, no es menos cierto que muchos hombres y mujeres que tienen el pelo largo prefieren sujetarlo durante sus jornadas de trabajo o después de darse una ducha. Pensando sobre todo en el último caso nos preguntamos: «¿es bueno o no dormir con el pelo recogido? Pues no vuelvas a hacer esto al irte a dormir.

Ésta es una consulta muy común a los profesionales de la salud por parte de quienes deciden llevar el cabello recogido a lo largo del día. Muchas veces, estas personas simplemente olvidan quitarse la coleta antes de ir a la cama y se dan cuenta de ello al despertar. ¿Supone esto consecuencias negativas para el desarrollo del pelo? ¿Es mejor tomarse la molestia de soltar el cabello al descansar?

Consejo: no vuelvas a hacer esto al irte a dormir

La peluquera profesional Lorena Morlote comenta que al dormir con el pelo recogido podemos atentar contra su crecimiento. Nuestro cabello recibe la «señal» de que no queremos que crezca, y es probable que su reproducción se vuelva más lenta al sujetarlo.

En el caso de los que tienen un pelo frágil por naturaleza y que no está siendo tratado, dormir con coleta tampoco es buena idea. Con el paso de las semanas se producirá una caída extrema del cabello, que resulta de la circulación menos fluida en el cuero cabelludo.

¿Por qué otras razones no deberías dormir con el pelo recogido?

Otros motivos por los que es importante que liberes tu pelo antes de ir a la cama, aunque no sea más que una siesta, son los siguientes: