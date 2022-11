Llega a Mercadona una auténtica revolución en cosmética y solo cuesta 3 euros

El sector de la cosmética evoluciona a pasos agigantados, y con mucha frecuencia salen novedades que realmente innovan y causan una revolución en el mercado, señal de que sin duda se va por el buen camino y ese nuevo producto puede convertirse en un buen pelotazo, como el que vamos a ver a continuación. Hoy te mostramos un producto cosmético de Mercadona que está revolucionando el sector y que va a arrasar en ventas en los próximos meses… ¡y está tiradísimo de precio!.

Mercadona cuenta en su sección de belleza con una amplia variedad de productos cosméticos, la gran mayoría fabricados bajo su propia marca cosmética, Deliplus, y todos cumpliendo la premisa de ser de calidad a precio muy bajos. El supermercado valenciano triunfa con sus productos de belleza, muchos de ellos virales y grandes éxitos de venta.

El gel de micro esferas de Mercadona que triunfa en ventas

Se trata del Gel fijador cabello micro esferas Deliplus, un cosmético innovador que está reventando el mercado y que es de esos productos que realmente merecen la pena por lograr resultados espectaculares sin ser «lo mismo de siempre». Un producto para el cuidado del cabello que cumple con una excelente multifunción para que puedas llevar el peinado más bonito, llamativo y saludable. Tiene un precio de 3,50€.

Este gel de micro esferas de Mercadona es un producto en un formato dual de cremas de esferas fijadoras en gel, el cual está enriquecido con provitamina B5 que hidrata y fortalece el cabello, además de proporcionarle mayor elasticidad y brillo natural. Un producto que lleva unos meses en el mercado y que gracias a las redes sociales se ha hecho viral y ha conquistado al público gracias a los resultados que proporciona.

Es un gel perfecto para controlar los cabellos rebeldes, especialmente aquellos mechones que pueden salirse de su sitio cuando te haces un recogido. Según se puede leer en su propio envase, ofrece una fijación más segura y de alto rendimiento, y en su formulación no contiene parabenos ni sulfatos, por lo que resultará más saludable y seguro para la salud del propio cabello.

Si sueles tener el pelo rebelde y no eres capaz de encontrar un producto que no te lo deje acartonado, en este gel de micro esferas de Mercadona has encontrado el aliado perfecto para que eso no suceda. Es bueno, eficaz y barato, ¿qué más se puede pedir?.