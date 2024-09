No te pongas pantalones cortos para viajar en avión: lo dice una azafata

Nada de pantalones cortos para viajar en avión, lo dice una azafata que ha tenido que realizar más de un simulacro. Los accidentes en avión son poco frecuentes y la mayoría mortales, es casi imposible sobrevivir a modo de la película de ‘La sociedad de la nieve’, principalmente porque al primer golpe ya el avión y las personas que van dentro fallecerían. No obstante, la formación de las azafatas y de los profesionales, va encaminada a una posible emergencia en tierra que haga necesario evacuar el avión rápidamente.

O pensando quizás en un aterrizaje sobre el agua, algo que también es poco común, pero ha pasado. Ante esta situación, los famosos toboganes, por los que hacer salir a la gente a toda velocidad, se pondrían en marcha. Este elemento es el que hace que ponerte pantalón o falda cortos para viajar en avión sea un error. Lo dice esta azafata que ha tenido que realizar más de un simulacro con su uniforme, con falda por la rodilla y algún que otro problema para salir corriendo con su correspondiente zapato de trabajo. Siendo una experta en viajar en avión, no ha tardado en hacerse viral.

Lo que dice una azafata

Las azafatas son las encargadas de acomodar a las personas que viajan en avión y darles las indicaciones necesarias para poder asegurar el viaje que van a realizar. Desde un viaje de unos minutos, hasta ir a la otra parte del mundo, con un sueño reparador de por medio, hoy en día todo es posible.

Los viajes en avión se han popularizado y se han convertido en algo que muchas personas realizan. Por lo que, cada vez más, vemos al cielo llenarse de líneas y de elementos que nos indican que ha pasado este medio de transporte. Poder viajar a París por un precio más bajo que ir a Barcelona en coche o en tren, es posible hoy en día.

Por lo que, todo aquel que lo desee puede hacerlo, intentando vestirse de la mejor manera posible para no sufrir las consecuencias de este tipo de viajes por el mundo. El primer elemento que debemos tener en cuenta es que debemos apostar por una vestimenta adecuada, ya que estaremos a merced de las circunstancias.

La incomodidad de viajar en avión empieza a la factura las maletas antes y encerrarse en un lugar del que no se sabe cómo o cuándo se saldrá.

Nunca te pongas pantalones cortos para viajar en avión

Perder de vista nuestras maletas y confiar que nada las afectará, pero también hacerlo de una manera que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días que tenemos por delante. Es momento de afrontar algunos cambios que quizás hasta ahora nunca hubiéramos imaginado.

A la hora de salir de casa con ropa cómoda, el pantalón corto es una buena opción, especialmente si vamos a un lugar cálido. Pero según esta azafata en caso de que pase algo y toque bajar del avión a toda velocidad, las consecuencias pueden ser terribles. Tendremos que afrontar unas quemaduras en las piernas que son una realidad.

Si nos tuviéramos que vestir para bajar por un tobogán, empezando por la misma azafata, seguro que no lo haría de la misma forma. En definitiva, es algo que no pasa muy a menudo, pero en caso de que pasase, tendríamos un motivo para no volver a subir a un avión nunca y menos en pantalón corto.

También debemos tener en cuenta el destino. Si hay que pasar horas y horas encerrados en un espacio pequeño, es importante no ponerse ropa muy apretada o que pueda causarnos molestias. Es recomendable usar prendas anchas y alzarse a caminar de vez en cuando siempre que sea posible.

El avión hace el viaje más rápido, pero nada tiene que ver con un viaje en un barco en el que lo tienes todo, hasta posibilidad de hacer ejercicio mientras viajes. Para los nostálgicos está el tren, un elemento que no contamina como el avión y que nos permite trabajar, ir al restaurante a comer algo o a disfrutar de un café mientras disfrutamos de la experiencia de movernos por el mundo.

En esos casos la ropa que se lleva es lo de menos, depende de cada persona. Una nueva forma de viajar llega para hacernos volver a disfrutar de la experiencia y no de la inmediatez de llegar de un sitio a otro, con prisas, con unos índices de contaminación elevados o con una ropa que quizás nos cause calor e incomodidad. Las redes sociales se hacen eco de unos consejos que llegan de personas que no paran de moverse por el mundo con este tipo de elementos que pueden ser fundamentales y claves en todos los sentidos.