Ni el de Segovia ni Gaztelugatxe: el castillo de España que parece sacado de Disney y salió en Juego de Tronos

Hay un castillo de España que nos sorprenderá y parece sacado de Disney, apareció en Juego de Tronos y puedes hasta casarte en él. Son tiempos de apostar claramente por una serie de novedades destacadas que hasta el momento pensábamos que no tendríamos. Tenemos la suerte de vivir en un país en el que podemos encontrar de todo y más, quizás en busca de una escapada de esas que no se olvidan con facilidad.

Sin gastar demasiado y descubriendo un castillo de los que impresionan, no podemos dejar escapar este tipo de elemento. Habrá llegado ese día en el que descubriremos un cambio de ciclo que hasta el momento no imaginaríamos. Son días de ver una serie de enclaves principales que quizás no esperaríamos ver en estas jornadas que tenemos por delante. Un castillo de excepción digno de Disney nos está esperando en unos días en los que los desplazamientos acabarán siendo una realidad. Tenemos muchos castillos que descubrir, pero será uno el que te dejará totalmente en shock al contemplar una belleza que parece de otra época.

Ni Gaztelugatxe ni Segovia

Segovia es uno de los puntos del país que nos puedes descubrir en estos tiempos que corren. Vas a poder sumergirte en una provincia con historia y con varios castillos que seguro que te apasionarán. Pero no son los únicos que puedes visitar, sino más bien todo lo contrario.

Gaztelugatxe también tiene la fama de ser uno de los espectáculos arquitectónicos que vamos a querer redescubrir en estos tiempos que corren. Un lugar que seguro que nos apasionará y puede acabar siendo el que marque estos días que tenemos por delante.

En busca de castillos o de lugares con historia, es una buena opción que podemos poner en práctica en estos días que tenemos por delante y que pueden llegar a ser espectaculares. Sin pensarlo, ni esperarlo, podemos estar más cerca de nuestro próximo destino.

Hay zonas del país que pueden acabar de darnos importantes novedades que hasta la fecha no pensábamos que podríamos tener por delante. Son momentos de dejar salir algunas novedades destacadas que acabarán convirtiéndose en la puerta de entrada de algo más.

Si estás planificando un viaje por España, toma nota de lo que te está esperando en estos días. Un castillo de esos de película que quizás te queda muy cerca.

Este es el castillo digno de Disney que ha aparecido en Juego de Tronos

Este castillo se ha convertido en uno de los más vistos de España gracias a esta popular serie que nos descubre un punto realmente espectacular que quizás hasta ahora no habíamos ni tenido en cuenta. Es un buen lugar para perderse y descubrir una fortaleza que es realmente única.

Desde el blog Euskaltel nos presentan un castillo que hay que visitar, una zona del País Vasco que, sin duda alguna, no podemos dejar escapar. Siendo una Comunidad Autónoma que tiene mucho que ofrecernos, empezando por estas obras de arte arquitectónicas que podemos empezar a tener en cuenta y que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en cuenta. Tal y como nos indican estos expertos: «El castillo de Butrón nos traslada directamente a la Edad Media, cuando estaban en liza las guerras banderizas entre diferentes bandos. Está situado en Gatika, sobre una colina a medio camino entre Bilbao y San Juan de Gaztelugatxe, rodeado de un bosque centenario. Si se te hace conocido no es para menos. El castillo ha sido utilizado como escenario para varias películas o series. La más famosa, Juego de Tronos. El enclave es idóneo para toda producción que tenga algún toque fantástico o medieval».

Siguiendo con la misma explicación podemos llegar a este lugar desde varias formas distintas: «Este castillo se encuentra en la localidad de Gatika, en Bizkaia. Hasta Butrón podemos llegar tanto en transporte público como privado. Incluso se puede llegar a pie desde la vecina localidad de Plentzia. No es un camino muy largo».

En transporte público: Para llegar en transporte público hasta el castillo de Butrón las mejores opciones son coger las líneas A3225 y A3531 de Bizkaibus. Es recomendable revisar la página web de Bizkaibus para comprobar las frecuencias y horarios. Así es la forma más sencilla de llegar al castillo de Butrón desde Bilbao o los pueblos cercanos por donde pasen las líneas de bus.

En transporte privado: Es recomendable, si se viene en coche propio, utilizar el corredor del Txorierri (BI-30) para posteriormente poner rumbo a Mungia (carretera BI-631). Una vez en Mungia, se pone rumbo a Gatika mediante la BI-634. Al llegar, junto al castillo existe un pequeño aparcamiento en el que se puede aparcar de forma gratuita». Atrévete a ver en primera persona este lugar, es espectacular.