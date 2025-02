Ni en una caja fuerte ni debajo del colchón: estos son los sitios más seguros para guardar los objetos de valor según los expertos

Los expertos revelan que los lugares más seguros para guardar objetos de valor no son los tradicionalmente considerados, como las cajas fuertes o debajo del colchón. Esta información podría cambiar significativamente la forma en que protegemos nuestras pertenencias más preciadas.

La seguridad de nuestros objetos valiosos requiere una revisión de las prácticas habituales, adoptando nuevas estrategias que garanticen una mayor protección. Los pequeños cambios en nuestros hábitos de almacenamiento pueden marcar una diferencia importante en la seguridad de nuestras posesiones.

Para quienes tienen objetos valiosos en casa, es fundamental conocer las recomendaciones actualizadas de los expertos sobre los lugares más seguros para su resguardo, ya que las opciones tradicionales podrían no ser las más efectivas en la actualidad.

Ni debajo del colchón ni en una caja fuerte

Una caja fuerte es quizás uno de los elementos que tengamos en casa o hayamos pensado tener. Una manera de asegurar nuestro dinero, sobre todo, si tenemos una empresa o trabajamos en casa, los pagos son más seguros y podemos guardar el dinero.

También es una herramienta ideal para personas ahorradoras que lo que deseen, es conseguir que su dinero esté en perfectas condiciones en estos días que tenemos por delante. Sin embargo, los expertos parece que tienen muy claro cuáles son los sitios más seguros para poder poner en práctica esa forma de guardar el dinero.

La manera de conseguir que nuestro dinero esté a salvo pasa por mantenerlo oculto en objetos que quizás no parezcan una caja fuerte, aunque lo sean. Es decir, que esté encerrado en una parte de la casa que sólo la persona que viva en ella pueda mantenerse oculta.

Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a prepararnos para guardar el dinero en casa, de la mejor forma posible. Sin que nadie nos lo pueda detectar, siguiendo los consejos de los expertos en seguridad que pueden darnos más de una alegría o evitarnos un dolor de cabeza.

Estos son los sitios más seguros donde guardar los objetos de valor

Desde el blog de Occident dan algunos consejos sobre la manera de guardar los objetos de valor. Conociendo muy bien lo que puede pasar en determinadas casas y los problemas que pueden haber de la mano de una serie de elementos que quizás desconocíamos. Las joyas o el dinero en efectivo son los elementos que más se roban, pero no los únicos, hay antigüedades o piezas de coleccionista que también son objeto de deseo de los ladrones.

Tal y como nos dicen estos expertos debemos ser ingeniosos, a la hora de guardar los objetos más valiosos: «El mejor lugar donde esconder las joyas en casa así como otro tipo de objetos codiciados son las cajas de seguridad. Existen muchos tipos y tamaños de cajas fuertes dependiendo de la cantidad de objetos de valor que quieras almacenar. Lo ideal es colocar una caja fuerte empotrada para guardar cosas de valor, aunque tampoco es recomendable tenerla a la vista. La clásica pared con cuadro puede ser un buen lugar donde esconder objetos en casa, siempre y cuando la pintura no sea también valiosa.

Otro lugar interesante para empotrar cajas fuertes es el interior de un armario, que puede pasar desapercibido con facilidad. También puedes tener cajas de seguridad grandes y pesadas como las que se utilizan en las oficinas, aunque estas llaman mucho la atención e indican a los ladrones que ahí guardas cosas de valor que merece la pena robar. Aparte de las cajas fuertes, hay otros lugares donde esconder cosas en casa que no resulten tan obvias. Por ejemplo, un truco que puede parecer algo extraño pero es muy efectivo es guardarlas en una bolsa y meterlas en el congelador, dentro de un paquete de guisantes o de pescado. A ningún ladrón se le ocurriría abrir la nevera para ver si tienes objetos de valor guardados en ella. Si tienes medicinas muy caras, en lugar de guardarlas donde suelen estar siempre (en un botiquín o dentro del armario del baño), busca un sitio para esconderlas que no sea tan evidente. Así, cuando te vayas de vacaciones y no tengas que llevarte todas las cajas, evitarás que si entran en casa se las lleven».

A partir de ahora, ya sabemos como esconder ese dinero que tenemos en nuestro poder y que puede acabar siendo determinante para nuestro día a día.