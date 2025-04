Es una estafa que te puede dejar sin nada, este movimiento sospechoso que puede aparecer en tu cuenta y debes ignorar por completo. Es momento de apostar claramente por una ciberseguridad que puede acabar siendo la que marque estas próximas jornadas. Tenemos por delante una serie de novedades destacadas que hasta el momento no pensábamos que hubiéramos tenido. Las estafas a través del teléfono son cada vez más numerosas y pueden suponer un destacado cambio de ciclo.

Estamos a merced de una serie de estafas que pueden llegar en cualquier momento, pudiendo ser las culpables de que nos quedemos sin dar con algunos elementos que serán claves y que pueden suponer un destacado cambio de ciclo que puede ser significativo. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar por ciertos cambios que serán significativos y pueden afectarnos de lleno. Esta estafa es algo en la que todos podemos caer de una forma o de otra. Provocando más de un problema que puede acabar siendo clave. Es momento de dejar una serie de detalles que pueden ser significativos en unas credenciales que nos ponen en alerta.

Es una estafa y te va a dejar sin nada

Te pueden dejar sin nada, en especial, si tenemos en cuenta algunos elementos que serán los que marcarán un antes y un después. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por ciertos detalles que serán claves y que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante.

Los expertos en ciberseguridad que puede acabar siendo los que nos salven de un problema que puede acabar siendo cada vez más peligroso. Todo el mundo puede acceder desde un tipo de elemento que puede acabar siendo lo que nos afecte de lleno, de la mano de una serie de situaciones que pueden ser claves.

Sin duda alguna, cada nueva alerta nos coloca en una posición que puede ser la que nos haga reaccionar a tiempo. Hay un modus operandi que se repite y que ha hecho que los expertos lancen esta importante alerta que realmente puede acabar siendo fundamental. Esta estafa se ha ido extendiendo y sin duda alguna, puede acabar siendo lo que realmente nos acompañe en estos días que pueden acabar siendo esenciales. Esta es la alerta que lanzan los expertos.

Debes ignorar este movimiento sospechoso en tu cuenta

A la hora de reaccionar ante un aviso de una llamada o de un mensaje en el que indique ese elemento que puede acabar siendo la estafa que más nos afecte de lleno. Los expertos de INCIBE ponen nombre a esta estafa que está llegando a cada vez más personas.

Tal y como nos explican: «El smishing es un término que se utiliza para describir una forma de fraude en la que los delincuentes intentan engañar a las personas para que divulguen información personal o financiera enviándoles mensajes de texto (SMS) que incorporan enlaces fraudulentos. Los atacantes utilizan técnicas de ingeniería social para enviar mensajes de texto maliciosos que parecen provenir de fuentes legítimas, como bancos, empresas de servicios públicos o de transporte y mensajería entre otros. Estos mensajes suelen incluir enlaces a sitios web fraudulentos o solicitudes para que la persona llame a un número de teléfono. En ambos casos, lo habitual es que se les pida que proporcionen información confidencial, como números de tarjetas de crédito o contraseñas, aunque también la descarga de una aplicación determinada para algún fin. Los ataques de smishing pueden ser muy efectivos porque los mensajes de texto se perciben a menudo como más confiables que los correos electrónicos, y muchas personas son más propensas a responder o a seguir las pautas indicadas en un mensaje de texto que a un correo electrónico».

Existen varios tipos de smishing para los que tenemos en estos dúas que tenemos por los que debemos empezar a estar en alerta.

Suplantación de entidades bancarias que utilizan como pretexto mensajes como “Se ha iniciado sesión desde un nuevo DISPOSITIVO, si no has sido tu verifica inmediatamente”, “A partir del [dd/mm/aaaa] No puedes utilizar su Tarjeta. Tienes que activar el nuevo sistema de seguridad” o “Se ha realizado un cargo por 450€ en su cuenta. Si no ha sido usted, siga los siguientes pasos para cancelarlo”.

Suplantación de entidades públicas como la Agencia Tributaria, Seguridad Social, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, etc. Sus reclamos son variados, pero destacan mensajes como “Tu tarjeta sanitaria requiere una actualización para mantener tus servicios”, “Tienes un reembolso de impuestos de (xx,xx €). Verifica los datos en la web” o “Se ha ordenado el pago de su devolución de impuestos pagados del IRPF de la renta. Más información aquí”.

Suplantación de empresas de paquetería y transporte de paquetes en los que se trata de engañar al usuario con excusas como “La entrega de su paquete ha sido suspendida debido a que falta el número de la calle” o “Su paquete no se ha sido entregar porque no se han pagado las tasas de aduana (2.64€)”.

Suplantación a otras entidades privadas como compañías eléctricas, proveedores de servicios de Internet, plataformas de juegos online y contenido multimedia, servicios en la nube, redes sociales, etc. Aquí las estrategias utilizadas se mueven desde reclamos con premios y sorteos, hasta descuentos por ser clientes, facturas del servicio o incluso problemas de seguridad detectados en la cuenta de usuario que hay que resolver.