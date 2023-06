Es el mejor audio que vas a escuchar en tu vida: «Qué trauma me ha dejado»

Esta semana, se ha celebrado la Selectividad en muchas comunidades autónomas. Es uno de los momentos más importantes en la vida de cualquier estudiante, ya que se juega su acceso a la universidad y, por lo tanto, su futuro, así que los nervio están a flor de piel. Muchos grados tienen una nota de corte muy alta, así que los alumnos se esfuerzan por sacar la máxima nota posible y así poder hacer su carrera favorita.

TikTok, la red social del momento, se ha llenado de contenido sobre la Selectividad. Hay quienes han compartido consejos sobre cómo afrontar los exámenes, mientras que otros han querido compartir sus sensaciones acerca de las pruebas de este año.

Claro que también ha habido espacio para momentos graciosos y divertidos, como el audio que le envío una joven a su amiga por WhatsApp al salir del examen de matemáticas de Selectividad.

En él empieza a hablar llorando y visiblemente afectada diciendo que no ha sabido hacer «ni una matriz». «Estoy devastada y había un problema de probabilidades de sardinas tía, no voy a comer sardinas nunca más en mi vida, qué trauma me ha dejado», explica.

Y continúa: «Ya no quiero más Matemáticas en mi vida, qué mal de verdad, qué fatal. Voy a sacar un dos».

Como era de esperar, los usuarios han reaccionado al audio. El vídeo ya tiene más de 1.500 comentarios en TikTok: «yo saqué un 0,75 en matemáticas en la evau y aquí estoy, graduada en ciencias ambientales, por si a alguien le sirve de consuelo xd»; «tuve que tachar ENTERO el de las sardinas porque llegué al segundo apartado y me quedé en blanco».

La pregunta de las sardinas de la EVAU de Madrid

Seguro que no entiendes qué tienen que ver las sardinas con el examen de la Selectividad. Pues bien, esta es la pregunta B.4 del examen de Matemáticas II de la EVAU de Madrid este 2023:

«La longitud de la sardina del Pacífico (Sardinops sagax) se puede considerar que es una variable aleatoria con distribución normal de media 175 mm y desviación típica 25.75 mm».

Este es el enunciado principal, a partir del cual se plantean tres cuestiones, siendo una de ellas: «Una empresa envasadora de esta variedad de sardinas solo admite como sardinas de calidad aquellas con una longitud superior a 16 cm. ¿Qué porcentaje de las sardinas capturadas por un buque pesquero serán de la calidad que espera la empresa envasadora?».