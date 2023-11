Los lugares de España en los que ya no llega el invierno: llevan 10 años sin bajar las temperaturas

España ha vivido los últimos años un ascenso de las temperaturas que prácticamente ha eliminado el invierno en determinadas zonas del país. Hemos vivido unos días de veranillo de San Martín en el que el ascenso de las temperaturas se ha convertido en un problema. Los termómetros han superado los 32º en algunas zonas del país, algo que resulta especialmente preocupante, en un otoño que no termina de llegar. Tampoco lo hace el invierno como hace unos años, el frío parece que ha pasado a la historia en algunos lugares de España.

Llevan 10 años sin bajar las temperaturas

Las temperaturas estos últimos años están siendo especialmente altas, por lo que no es de extrañar que se haya llegado a un nivel nunca visto. Hay lugares en los que ya no llega el invierno, se quedan en un otoño tardío y unas temperaturas que no terminan de bajar como es debido a esta época del año. Por lo que llevan algunos de ellos hasta 10 años con unos valores que están por encima de lo que sería habitual.

Los expertos en el estudio del tiempo están muy pendientes de unos valores que han provocado más de un dolor de cabeza. La AEMET ha dado algunos datos que ponen los pelos de punta, nos enfrentamos a un calentamiento global que vemos llegar con este invierno que se resiste a hacer acto de presencia.

Recordamos aquellos días de Todos los Santos en los que estrenábamos el abrigo que llevaríamos todo el invierno. Estos últimos años hemos vivido una fiesta en la que las castañas y los boniatos asados han hasta molestado. Dado que el buen tiempo ha hecho que saliéramos de casa prácticamente en manga corta.

Estos lugares de España han estado sin invierno

La AEMET ha lanzado una alerta que pone sobre la mesa un aumento de las temperaturas que no es habitual para esta época del año. Estamos viviendo unos días en los que el otoño va suavizando una temporada que hace que el invierno acabe siendo prácticamente inexistente o que dure menos de lo que sería habitual.

Los expertos han dado con unos días en los que parece que el otoño es cada vez más cálido. Estos dos últimos años, el 2022 y el 2023 lo hemos podido ver en primera persona con varios récords superados. Siendo los años más cálidos desde que se tienen registros.

La AEMET da más datos y afirma que: “El otoño más cálido en España ha sido, de hecho, el de 2022. Por detrás están 2014 y 2006, con anomalías superiores a 1 °C”. por lo que estamos ante una situación que es totalmente anómala si comparamos los datos con años anteriores.

Hay una parte de nuestro país que no ha visto aumentar las temperaturas en los últimos 10 años. Por lo que no es de extrañar que parezca que el invierno se haya extinguido por completo. Los expertos tienen la clave para dar con estos tiempos que realmente está presente.

Los datos son muy claros: “La zona interior-este peninsular es una de las que más está acusando el cambio en temperaturas durante el otoño”. Ciudades como Cuenca han visto como el invierno prácticamente haya desaparecido con algunos días fríos al año, pero nada que ver con el pasado.

Hay lugares de España en los que no lleva el invierno, por lo que pese a estar en esa época del año no baja el termómetro como sería propio en esta época del año.