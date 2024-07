Lo dicen los expertos en peluquería: confirmado cada cuánto tiempo te tienes que lavar el pelo

El tiempo que debe pasar entre los distintos lavados del pelo ha quedado claro, los expertos en peluquería parece que se ponen de acuerdo en no lavarlo cada día. El gran error que cometemos es lavar el pelo en demasiadas ocasiones, no lo mantenemos más limpio o bonito, sino que conseguimos todo lo contrario. Una actuación que puede acabar siendo lo que marque la diferencia y nos haga tener una melena que cada vez necesita más para brillar con luz propia. Lo que queremos es lucir pelazo y para hacerlo no hay que estar constantemente pendiente.

La realidad es que ponerse en manos de un buen profesional del cabello es esencial. Más allá del color y el corte, que es importantísimo para tener un cabello sano y bonito, está el cuidado que le podemos dar en casa. Para conseguir que destaque, es importante dotarse de algunos consejos fundamentales que nos ayudarán a conseguir aquello que deseamos. Especialmente en verano debemos tener mucho cuidado, el cabello sufre las consecuencias de una actividad que no le beneficia en absoluto, sino más bien todo lo contrario. Lo estamos castigando más de lo que nos imaginamos.

Lo que dicen los expertos en peluquería

Los expertos en peluquería son los máximos conocedores de algo que nos representa como nuestro cabello. Lo podemos llevar de una y mil formas diferentes, pero sin estar limpio, ningún peinado puede quedar bien. Por lo que, la forma en la que lo lavamos y la frecuencia tiene mucho que ver con la salud del cabello.

Como una planta que tengamos en casa, dependiendo del cuidado que la damos, puede estar más bonita o incluso puede sufrir las consecuencias de un exceso de agua. Algo que quizás nos acabe pasando en este momento con una melena o un cabello que va perdiendo ese esplendor que queremos ver en él.

Sin duda alguna, estamos ante un tipo de elemento que puede acabar siendo la que marque una diferencia importante. Por lo que, conocer qué dicen los expertos sobre algo tan importante es esencial. Entraremos dentro de una cadena que debemos conocer antes de que sea demasiado tarde.

La frecuencia con la que lavas el cabello puede tener incluso más peso que los productos que utilizas para hacerlo. Algo que puede costarte una buena cantidad de dinero y esfuerzos.

Confirmado: esta es la frecuencia en la que te tienes que lavar el pelo

Antes que nada, debes tener en cuenta, que como en todo en esta vida, cada persona es diferente. Por lo que casa pelo también lo es. No puedes aplicar lo mismo que le han recomendado a la vecina del cuarto, porque ella puede tener una melena muy distinta a la tuya en cuanto al tipo de pelo se refiere.

El hecho de que sea más o menos graso tiene mucho que ver. La tendencia es lavar el pelo graso cada día para que no parezca sucio, pero lo que conseguimos con ello es el efecto contrario, acaba pareciendo cada vez más y más sucio y requiere de más atenciones, algo que nos perjudica.

Lo ideal para un pelo graso es estar 2 o incluso 3 días sin lavarlo. Inicialmente, nos costará un poco, ya que parecerá que llevamos semanas sin lavarlo, pero iremos viendo los resultados, a medida que descubramos como se va eliminando la grasa. Con un champú adecuado y dejando espacio entre los lavados, los resultados se notan.

También es importante conocer el tiempo que debemos esperar para lavar un cabello seco. Suele ser el que más tiempo deja pasar entre lavados, en este caso, con que lo lavemos 2 veces a la semana, puede ser más que suficiente. Solo tendremos que hacerlo cuando realmente esté sucio.

Pero cuidado, eso no quiere decir que sea una regla fija. Podemos cambiar la frecuencia de estos lavados. Si realizamos una determinada actividad en la que el pelo se ensucia, hay que lavarlo o si sudamos demasiado, es recomendable o acabará hasta oliendo mal. Más allá de lo que dicen los expertos, uno mismo es capaz de reconocer cuando hay que lavar el pelo.

Debemos estar pendientes de lo que dice nuestra melena y de los cuidados qué debemos darles. Porque en esencia es cuando descubriremos cómo tener un pelo especialmente cuidado sin esfuerzos. Es decir, es importante encontrar ese champú que nos permite lucir melena, pero no es lo más destacado.

La frecuencia en la que lo lavemos, junto con una buena inversión en un champú y productos adecuados. Además de en una correcta utilización de las herramientas que tenemos entre manos es indispensable para poder lucir la melena que queremos. Sigue los consejos de un buen profesional y luce pelazo este verano, protegiéndolo del sol e hidratándolo lo máximo posible.