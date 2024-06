La ley avisa sobre las horas que vas a tener que trabajar a partir de este día

Vas a poder trabajar menos horas a partir de este día, la ley nos avisa de lo que nos espera en breve. El Gobierno de España ha lanzado una serie de propuestas que quieren ayudar a los trabajadores de este país, sin consenso ninguno ni con ellos, ni con las empresas.

El objetivo es rebajar las horas semanales, manteniendo el mismo sueldo. Algo que puede hacer el gobierno con los funcionarios, pero para una empresa es un poco más complicado por todo lo que genera y en especial, por unos gastos que se hacen difíciles de cubrir.

Vas a trabajar estas horas

La jornada laboral es de 40 horas en España, o lo que es lo mismo, 8 horas al día. Un horario que tiene sus más y sus menos, se para comer y se realizan los correspondientes descansos, de acuerdo con la ley. En función de esas horas, se cobra un dinero a final de mes.

Es decir, el trabajador entrega unas horas y a cambio recibe un dinero. Eso sí, con una productividad que debe ir de la mano para que la empresa pueda sobrevivir. Ser empresario o autónomo en este país se merece un premio. Es uno de los que más presión fiscal aplica a sus trabajadores.

Un autónomo entrega el 21% de sus productos que paga el usuario, más el 15% de IRPF y un poco más con la Renta si ha facturado una cierta cantidad. Más unas cuotas de autónomos que han subido mes a mes y que seguirán subiendo, con una cobertura por parte de la Seguridad Social mínima.

Estamos viviendo la peor etapa para ser emprendedor o empresario, al contrario de lo que hacen en otras partes de Europa, aquí se aplica una mayor presión fiscal que hace difícil la supervivencia de unas empresas de las que dependemos todos. Por lo que, es importante disponer de unas horas para poder trabajar.

Para el autónomo o empresario nunca serán suficientes para poder sobrevivir, pero para el trabajador estarán reguladas por ley. Ese mismo gobierno, que aplica una presión fiscal descomunal sobre las empresas, también decide el horario de sus trabajadores, en este caso, les quita horas de trabajo por el mismo sueldo. Un país de contradicciones que nos permitirá u obligará en breve cambiar los horarios.

Este es el cambio de horario que se aplicará por ley

De las 40 horas actuales, se pasará a las 38’5 en 2024 y a las 37,5 en 2025, en una fecha que no ha sido plasmada en la ley. Por lo que, de momento, es una promesa que no se verá reflejada en una propuesta que puede ser letal para una empresa. Restar horas a los trabajadores supone que tendrá que buscar formas de mantener la productividad o de aplicar el coste de una incorporación más.

Sobrevivir en España será aún más difícil. Hasta ahora solo los funcionarios a los que la productividad no les afecta. No tienen nada más que hacer que seguir sus propios ritmos, su jefe es este gobierno que está pendiente de todo lo que hacen, sino más bien todo lo contrario. Estamos ante el país de más funcionarios de Europa y no es algo casual, sino todo lo contario.

Para poder implementar este horario, tendremos que estar pendientes de lo que dice la ley. De momento, esta promesa de reducir el horario que llegó antes de las elecciones no se ha cumplido, sino todo lo contrario. Sigue sobre la mesa y se ha convertido en una propuesta sin fecha fija.

Tocará no hacer planes aún con esas horas de más que se ganarán a la semana, quizás más tiempo para estar con la familia o acortar ese camino al trabajo que hay en muchas capitales. Una opción que supone a final de mes unas horas de menos que la empresa debe empezar a asumir y para hacerlo debe tener un pequeño colchón.

De lo contrario, será inviable poder afrontar un cambio impuesto como este. De momento, la situación política con varias elecciones por delante hace que no se haya implementado, pero puede ser una realidad en cualquier momento. Depende de un ministerio de trabajo que sorprende con cada una de sus medias.

Por lo que al contrario de lo que nos imaginamos, puede ser algo positivo para el trabajador, pero también supone un peso de más, una tensión que puede acabar siendo la que marque este final. Una sentencia que en breve debe saberse, tenemos ya por delante medio año y hemos pasado las elecciones. Nos quedan las vacaciones y quizás un mes de septiembre en el que volver al trabajo acabará siendo más fácil con unas horas de menos. Aunque dependerá de que el gobierno publique o no esta ley.