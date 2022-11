Letra y significado del himno de Canadá

Canadá es un país de América del Norte cuya capital es Ottawa. Con una población de 38,25 millones de habitantes, es el segundo país más grande del mundo, solo por detrás de Rusia. Es uno de los países con menor densidad de población a nivel global, con apenas 3,92 habitantes por kilómetro cuadrado. En España, la densidad poblacional es de 93,76 habitantes por kilómetro cuadrado. En cuanto al himno de Canadá, su nombre es Ô Canada en francés, y tiene una historia increíble.

Himno de Canadá

Fue el Teniente Gobernador de Quebec Théodore Robitaille quien encargó en 1880 el himno de Canadá con motivo de la ceremonia del Día Nacional de los Franco-Canadienses. Calixa Lavallée la compuso y el poeta Adolphe-Basile Routhier escribió la letra.

Originalmente, la letra estaba en francés, y en 1906 se publicó una traducción al inglés. La versión de Robert Stanley Weir fue la que mayor popularidad alcanzó, y finalmente sirvió como base para la letra oficial que promulgó el Parlamento de Canadá.

Desde principios del siglo XX, el himno de Canadá en su versión inglesa ha sido revisado tres veces, mientras que la versión francesa permanece inalterada. Ô Canada se convirtió oficialmente en el himno del país en el año 1980, cuando la ‘National Anthem Act’ recibió la aprobación real, y entrgó en vigor el 1 de julio.

Letra en francés

Ô Canada!

Terre de nos aïeux,

Ton front est ceint de fleurons glorieux!

Car ton bras sait porter l’épée,

Il sait porter la croix!

Ton histoire est une épopée

Des plus brillants exploits.

Et ta valeur, de foi trempée,

Protégera nos foyers et nos droits.

Protégera nos foyers et nos droits.

Letra en inglés

O Canada!

Land of our ancestors

Glorious deeds circle your brow

For your arm knows how to wield the sword

Your arm knows how to carry the cross;

Your history is an epic

Of brilliant deeds

And your valour steeped in faith

Will protect our homes and our rights,

Will protect our homes and our rights.

Letra en español

¡Oh Canadá!

¡Nuestro hogar y país natal!

Verdadero amor patrio en todos tus hijos mande.

Con corazones ardientes te vemos alzarte,

¡El Fiel Norte, fuerte y libre!

De lejos y de todas partes,

Oh, Canadá, estamos en guardia por ti.

¡Dios mantenga nuestro país glorioso y libre!

Oh, Canadá, estamos en guardia por ti.

Oh, Canadá, estamos en guardia por ti.

El himno nacional de Canadá suele interpretarse antes de eventos deportivos, y con frecuencia se mezclan las letras en francés e inglés.