El koala: ¿sabes que es animal que duerme más horas al día?

Son muy monos y adorables, y junto a otros, el animal que duerme más horas al día. Si sientes curiosidad, descubre por qué y otras características de este mamífero que está en diversos lugares del mundo.

Cuántas horas duerme al día

Queda claro, el koala es el animal que duerme más horas al día. Si excluimos el período de hibernación, duerme un total de 22 horas cada día. Vamos, que prácticamente se pasa el día sin actividad y las dos horas en las que lo está lo que hace es comer y realizar sus necesidades.

Según la National Sleep Foundation, este mamífero tiene un sueño más profundo porque hay una relación entre el tamaño del cerebro y el sueño. Esto se debe porque tienen un cerebro mucho más grande, deben o necesitan dormir más que otros.

Símbolo de Australia

Hay que destacar que este animal es originario de Australia y por tanto es uno de sus símbolos. La especie está catalogada como vulnerable en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y que su mayor amenaza actual es la destrucción de su hábitat causada por la agricultura y la urbanización.

Una de las cosas que resaltan en este tema es que es ilegal tener este animal como mascota pero no solamente en el país si no también en todo el mundo.

Duermen poco y beben poca agua

Hay más curiosidades de los koalas que quizás no sepas. Por ejemplo, que beben muy poca agua al día. Y esto es porque no presentan casi actividad, y además tienen un metabolismo lento. Prácticamente no necesitan, si bien en pocos años, han aumentado su sed por el cambio climático.

¿Cuántos años viven?

Los koalas pueden llegar a vivir hasta los 18 años, si bien los machos viven menos que las hembras porque se pelean más con otros animales.

Qué comen

Diferentes cosas, entre ellas, hojas de eucalipto, que son de bajo valor nutritivo, alta toxicidad y alta contenido en fibra alimentaria.

Los dientes incisivos se usan para agarrar las hojas, que después cortan por el pecíolo con los premolares antes de pasarlas a los molares y los trituran en trozos pequeños, algo curioso es que almacenan este alimento en sus abazones antes de que masticarlos.

Otros animales que también duermen mucho

Hay más animales que se pasan tiempo durmiendo. Es el caso del perezoso, que suele dormir unas 20 horas al día; el armadillo, 19 horas; el lémur, que duerme 16 horas al día; el hámster, que duerme alrededor de 14 horas al día, y la ardilla.