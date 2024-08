Jamás pongas imanes en la nevera: la razón es muy importante

No pongas nunca imanes en la nevera, hay una razón muy importante para no hacerlo, si quieres que este electrodoméstico te dure conseguirás aquello que necesitas dejando a un lado este tipo de elementos. Quizás has ido de vacaciones este verano o han ido tus familiares y han acabado dándote un elemento que ha acabado siendo el que acabe en tu nevera. El recuerdo de un lugar que se ha convertido en un referente en todos los sentidos. O, simplemente te prepares para la vuelta al cole de una manera ejemplar.

Habrá llegado ese momento en el que pondrás los imanes que sostengan los horarios, los menús del comedor e incluso ese papel con las visitas médicas que te sirve para recordarlas. La realidad es que todo ha cambiado en los últimos tiempos, empezando por el material con el que se hacen esos imanes de la nevera que quizás debemos empezar a eliminar de forma constante para conseguir lo que necesitamos. Proteger este electrodoméstico, más allá de que nos sirva para anotar cosas. Toma nota la razón por la que jamás debes poner imanes en la nevera, te sorprenderá saberlo.

No pongas imanes en la nevera

La OCU se ha dedicado a realizar un estudio de esos imanes en la nevera que quizás nunca hubiéramos imaginado que son peligrosos. Circulan por las redes sociales una serie de bulos que debemos conocer y que acaban siendo algo que no se cumple.

Este organismo nos explica que: «Es cierto que las corrientes eléctricas, como la que le llega a tu nevera, interactúan con los campos magnéticos, pero el campo magnético que generan los imanes es tan pequeño que resulta totalmente insuficiente para modificar esa corriente».

Uno de los motivos por los que no poner estos imanes es quizás este gasto energético que debemos tener en cuenta que seguirá siendo una realidad o que quizás hasta la fecha nunca hubieras imaginado que se convertiría en un elemento a tener en cuenta.

Hay otros factores que estos expertos se encargan de desmentir: «El debate ha ido más allá y algunos afirman también que el hecho de tener estos elementos decorativos imantados en la puerta de la nevera puede ser perjudicial para los alimentos que se conservan dentro. También es falso, pues la verdad es que el campo magnético generado por los imanes es tan débil que ni siquiera puede traspasar la puerta de la nevera. A lo que sí debes prestar atención es a la temperatura en el interior. Lo único que puede ocurrir, si tienes una nevera con pantalla táctil, es que un campo magnético fuerte distorsionara la pantalla. Sin embargo, con simples imanes decorativos es realmente complicado generar un campo lo bastante fuerte como para afectar a la pantalla. Además, los fabricantes de estos dispositivos electrónicos suelen garantizar que cumplen los estándares de seguridad electromagnéticos. De pasar algo, lo único es que se distorsione levemente la pantalla, pero esto es muy improbable».

La razón para no poner imanes es muy importante

Hay una razón de peso que elimina estos imanes de la nevera y que la OCU se ha encargado de comprobar. Es algo que debes tener en cuenta si empiezas a poner imanes a tu nevera de forma despiadada, especialmente en estos días que tenemos por delante.

Según este organismo: «Así pues, tranquilidad: no hace falta que retires tu colección, porque colocar imanes en la nevera no va a hacer que consuma más energía, ni va a estropearla, ni mucho menos afectará a la comida de dentro».

El único elemento que podría afectar esta nevera es un material del que ya no se hacen imánes, a no ser que los que tengas tengan unos años no tendrán nada que ver con lo que pasa en tu nevera. Siguiendo la línea de estos expertos el material en cuestión se llama noedimio. La descripción de este material dice que: «El neodimio es el material más potente que se conoce para los imanes permanentes. El material magnético de nuestros imanes superpotentes es una aleación de neodimio, hierro y boro (NdFeB). La fórmula química exacta es Nd2Fe14B. Los imanes de neodimio se diferencian de los de ferrita convencionales por contar con una remanencia y una intensidad de campo coercitivo muy superiores».

Los imanes que actualmente tenemos en casa son de otro material que según estos expertos: «Los imanes de ferrita, también llamados «imanes cerámicos» son conocidos por la mayor parte de las personas como «imanes de nevera». Son los imanes permanentes más usados en todo el mundo, ya que su fabricación es muy económica y son resistentes al calor y la corrosión. No tienen revestimiento y su color es gris oscuro». No representan ningún riesgo para la salud de los alimentos, ni de la nevera.