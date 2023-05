Los italianos se echan las manos a la cabeza: los errores que cometemos comiendo pizza

Los italianos son los expertos en comer pizza que no dudan en ponerse las manos a la cabeza cuando salen y prueban su plato nacional más cocinado en el mundo. La pizza es quizás uno de los platos italianos que más lejos ha llegado, no hay país en el que no se cocine, bien o mal, imitando a los expertos pizzeros italianos. Si comes pizza de forma habitual y quieres hacerlo bien, toma nota de los errores que cometemos según los italianos más auténticos, expertos en esta receta.

Estos son los errores que cometemos comiendo pizza según los italianos

La pizza es casi sagrada para los italianos, un plato que se come con mucha más solemnidad de lo que imaginamos. Esos días en los que no nos apetece cocinar y decidimos pedir una pizza para comer en el sofá en pijama pondrían las manos en la cabeza a más de un italiano que sigue todo un protocolo a la hora de comer pizza.

La pizza es un plato formal, por lo tanto, se debe comer poco a poco en una mesa y degustando cada bocado.

Nunca pidas la misma pizza. Para un país que tiene esta receta como plato principal y dispone de una gran variedad de opciones, que sea siempre la misma es casi una ofensa. Tampoco les gusta que se personalice demasiado, hay combinaciones imposibles que, aunque nos gusten, son una auténtica ofensa para un italiano.

Siempre debes usar cubiertos, aunque esté cortada, los cubiertos son una necesidad. A excepción de la pizza al taglio, en ese caso se debe enrollar sobre si misma para que el queso caliente no se salga y comer con las manos.

La pizza se come con cerveza, aunque con un buen vino tampoco queda mal. De hecho, cada vez son más los italianos que optan por esta bebida que se sale un poco de la tradición, pero permite de igual manera degustar una buena pizza.

No compartas una pizza. Eso de intercambiar porciones entre comensales tampoco es demasiado habitual. Al contrario, debemos disfrutar de esta pizza de forma individual y otro día probar otra si nos apetece.

Todo debe estar sobre la mesa, no debemos empezar a comer antes de que todos los comensales reciban su plato. La pizza se come en compañía y con educación, según los italianos.