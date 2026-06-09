El invento para conseguir ciudades más frescas: crean un ladrillo que baja la temperatura ambiente hasta 9 grados

Las altas temperaturas del verano se abren paso y con ellas las repetidas olas de calor que se intensifican cada año. Esto genera que la búsqueda de nuevas soluciones para hacer las ciudades más habitables se acentúen. Por ello, dos jóvenes diseñadores suizos, Andrin Stocker y Luc Schweizer, han desarrollado un ladrillo modular innovador capaz de reducir la temperatura ambiente hasta 9 grados centígrados, una tecnología que podría transformar el diseñó de los edificos y espacios públicos en el futuro.

Aspectos naturales

La creación es un sistema que se denomina Blocº , esta fabricación se compone de terracota impresa en 3D y aprovecha un principio físico conocido desde hace siglos como «refrigeración por evaporación». La naturaleza porosa de la terracota es un material capaz de absorver el agua y retenerla en su interior. En el momento en el que el aire caliente atraviesa la estructura húmeda, parte de ese agua se evapora y extrae el calor del ambiente, generando un efecto refrescante natural. Según sus diseñadores, esta tecnología puede llegar a disminuir la temperatura del entorno hasta 16 grados Fahrenheit, lo que equivaldría aproximadamente 9 grados Celsius. Todo esto depende de las condiciones climáticas.

Energía solar y agua

Cada módulo posee una refrigeración evaporativa y a su vez incorpora pequeños ventiladores alimentados mediante energía solar para favorecer la circulación del aire. Un plan que contempla la captación y reutilización de agua de lluvia, reduciendo el consumo de recursos y mejorando su sostenibilidad. Los responsables del proyecto, llevado a cabo en el marco de estudios de diseño industrial en la Universidad de las Artes de Zúrich, buscaban crear una alternativa sostenible para combatir el fenómeno de la «isla de calor urbana», provocado por materiales duros como el asfalto y el hormigón capaces de acumular el calor durante el día y lo liberan despacio por la noche.

¿Dónde se aplicará este proyecto?

Los diseñadores de este invento barajan instalar estos módulos en lugares que se encuentran expuestos al calor como las paradas de autobús, plazas, patios escolares y zonas peatonales. Al contrario de los sistemas de climatización tradicionales, Blocº no usa gases refrigerantes ni depende de la red eléctrica. Esto reduce su impacto ambiental. Una propuesta que se inspira en antiguas técnicas de construcción utilizadas durante siglos en regiones cálidas, combinando conocimientos tradicionales con fabricación digital y energías renovables.

¿En qué fase se encuentra?

Este nuevo invento todavía se encuentra en fase de prototipo, sus creadores esperan realizar pruebas a escala real en entornos urbanos para analizar su comportamiento frente a factores como el viento, la humedad, el uso intensivo y el desgaste propio de los espacios públicos. Los expertos consideran que este tipo de soluciones no podrá sustituir otras medidas fundamentales, como la ampliación de zonas verdes o una planificación urbana mejor, pero sí podría legar a ser una herramienta complementaria para mitigar los efectos del calor extremo en las ciudades del futuro.